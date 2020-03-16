【罷免韓國瑜】罷韓團體控高雄市政府違行政中立：球員兼任裁判

隨着罷免高雄市長韓國瑜的情勢逐漸升高，3月16日，罷韓團體代表「罷韓四君子」北上台北，向台監察院陳情、檢舉由韓國瑜所任命的高雄市副市長陳雄文，不但未依法申請回避高雄市選委會主委一職，有球員兼裁判之嫌，更以行政作為「公務人員每寄發乙份查詢單可獲新台幣25元」（約港幣6.5元），鼓勵公務員對罷免連署書「找碴」。

「罷韓四君子」為Wecare高雄發起人尹立（右一）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（右二）、罷韓行動法定領銜人陳冠榮醫師（左二）、公民割草行動發言人李佾潔醫師（左一）。（洪嘉徽／多維新聞）

面對罷韓團體質疑，高雄市選委會欲以「公務人員每寄發乙份查詢單可獲25元」來影響罷韓作業，高市選委會也發新聞稿指出，該行政作為源自於當初連署書查對均請其他機關同仁支援，並沒有給予他們加班費，因此就有人提出罷免連署書的查詢作業與一般查對作業有別，較為耗時耗工，則擬以人力的加班工時費用來換算公務員處理每一件罷免案的費用，但後因選委會考慮市政府無充裕財源支應費用，而未實施。

受訪完畢，四人紛紛步入監察院遞交陳情書。（洪嘉徽／多維新聞）

Wecare高雄發起人尹立指出，罷免權是台灣的憲政體制賦予人民的重要公民權之一，而各地政府選委會就是負責舉辦選舉與罷免投票的機關，而罷韓團體僅對高雄市政府要求「行政中立」而已，但他從先前選委會紀錄中發現，公務人員在查對罷韓連署書時會有津貼，沒被剔除的一份新台幣2元，若遭到剔除則一份新台幣3元，至於公務人員發出查核書則一份可獲新台幣25元，如此的遊戲規則，使他懷疑高雄市選委會在罷韓規則上的制定就已違反「行政中立原則」。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋則指出，整個高雄市政府已經成為「挺韓大本營」，不論是運動發展局擬舉辦電競比賽挺韓、陳雄文的一連串對外發言，或是高雄市選委會屢次對罷韓團體的警告，而新任國民黨主席江啟臣更稱未來將全面挺韓，還要協助韓國瑜治理高雄，此舉更顯示國民黨「黨政市政」不分。

張博洋希望江啟臣不要成為高雄人的絆腳石，畢竟高雄人已用40萬份以上的連署書證明當地人不要如此的市長，假使國民黨要挺韓到底，那在罷免韓國瑜之後，他們的下一個目標就是下架國民黨。

中選會主委李進勇於3月12日備詢時表示，罷韓第三階段「市民投票」有望在6月中至下旬展開。