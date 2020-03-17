台軍F-16V戰機　面臨電戰裝備選擇窘境

目前不論是在台灣台中沙鹿的漢翔飛機公司的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin, 簡稱：洛馬）F-16V Blk20構改廠，或者是尚未開工的美國F-16V Blk70生產線，二處為台灣進行F-16V戰機作業的產線，目前都面臨一個問題，就是電戰系統與莢艙產生困難。由於台灣空軍之前堅持使用自費與美國研發的ALQ-131A FMS電戰莢艙，如今美軍已經退出此計劃，造成台灣的研發經會如投入水中無法回收，而全球無人使用的ALQ-131A FMS是否要被台灣空軍的F-16V採用，目前也已經成為嚴重的政治問題。

在經過多年來的折衝和掙扎，台軍方終於承認，「美方前已正式告知我方中止ALQ-131A電戰系統研發，本軍亦同步取消該採購品項，尚無預算投入與損失，並獲美方確認。」台軍官方進一步指出，「本軍遵照立院決議，與美軍使用一致的裝備構型，新購F-16V Blk70型戰機之電戰裝備，已請美方就預算、期程、功性能及後勤維保等面向，綜合研析，提供最佳方案，以確保電戰優勢，符合未來戰場需求，籲請國人放心。」

台灣空軍今年初初次展示F-16V Blk20型戰機，就無掛載任何已購、或者將購的多種現役、將役等電子作戰莢艙，當時就引人注意ALQ-131案如何進展。（陳宗逸／多維新聞）

台軍此說法，遺漏了一項重大疏失，也就是說，當年投入經費研發特規的ALQ-131A FMS電戰莢艙，是為了台空軍目前在台灣構改的F-16V Blk20型戰機，而非針對去年新購的F-16V Blk70型戰機，台官方的說法，刻意迴避F-16V Blk20型戰機的電戰莢艙要如何處理，反而提到新購F-16V Blk70的詳情，此種轉移焦點的戰術，事實上也顯示出一些採購與預算編列上的不正常。

美軍現役F-16戰機使用的標準電戰莢艙，為ALQ-211型。但是，台灣方面因為「巴基斯坦也使用該型莢艙」為理由，以「泄密之疑」、「構型太過老舊」等理由，堅持與美軍聯合研發新一代的ALQ-131A FMS莢艙。如今，美軍已經正式宣布棄用此種莢艙，台灣頓時成為「國際孤兒」，未來的解決方案，唯一的解決方式，就是重新用回美軍和巴基斯坦都在使用的ALQ-211型電戰莢艙。

美軍停止研發ALQ-131A電戰莢艙，讓投資的台灣軍方極度尷尬，甚至遭受到監察院糾正。（Northrop Grumman）

回顧2019年2月，印巴之間發生空戰，巴基斯坦宣稱擊落印度的Su-30MKI和MiG-21 bis型戰機各一架。其中，被擊落的MiG-21 bis型的殘骸已經證明，巴基斯坦是使用F-16的AIM-120主動中程空對空飛彈，來擊落印度戰機。而此次空戰，印度也公布其空中預警機雷達圖，證明印度空軍擊落一架巴國的F-16，不過事後盤點調查，巴國並未損失F-16戰機機隊，故這可能就是巴國空軍在空暫時，使用其ALQ-211(V)4/9型電戰莢艙，在交戰過程中，使印度空軍的預警機偵查到「假目標」，誤認為其已經擊落F-16戰機，此裝備的功能強大可見其一般，不但維護了戰機本身安全，還讓敵方誤判戰局。

而在2011年，美方宣布與台灣合作「鳳展項目」的時候，同時宣布售予台灣ALQ-211(V)9（與巴基斯坦F-16A/B型戰機使用者同型）、ALQ-131和ALQ-184三款電戰莢艙，都具備有上述的電子反制能力。當時台灣空軍選擇ALQ-131，就是因為美軍原本預定將此莢艙標準化，成為美軍F-16機隊的標準電戰莢艙。但是，美國空軍由於預算關係，F-16機隊的升級案被排到後端去，故ALQ-131電戰莢艙計劃，美軍已經退出，且刪減相關係統預算。開發廠商要求台灣方面全額支付開發經費，成為「42套預算只能買12套」的窘境，使得空軍當時遭到監察院糾正。

巴基斯坦在去年初印巴空戰中，使用ALQ-221(V)4/9電戰莢艙，成功擊敗印度空軍，可見其雖是降級版，卻功能依舊強大。（ITT）

故此，在2019年的F-16V Blk70採購案的電戰系統中，美方列出的出口列表，其電戰系統則換成了ALQ-211系列。但是此ALQ-211並非彼ALQ-211。主要差異在於，原先的ALQ-211(V)9系列，是專為F-16A/B型戰機所開發的外掛式莢艙。F-16A/B的機體較小，機背上的結構也無法承受例如CFT機背適型油箱，以及俗稱「駝峰」的電戰機背固定莢艙（Dorsal Avionics Compartment），所以才必須外掛莢艙。而新購的F-16V Blk70屬於下一代的F-16C/D型戰機，機背上結構可以搭載內置式電戰莢艙，單座機放在座艙之後，雙座機則使用「駝峰」結構，兩者都可以同時加裝CFT，故戰力較台灣目前構改型F-16V Blk20要強，因為省略了電戰莢艙的掛載，戰機可以加掛許多空對空飛彈，發揚更多火力。

美國出售給巴基斯坦的2款ALQ-211(V)4/9型電戰莢艙，都不具備「數字射頻內存」（DRFM）技術，此技術能夠利用大帶寬的高速模擬/數字轉換器，將接收到的雷達波，轉換成數字數據存放在其內存中，利用數字數據長時間存放也不失真的特性，此種電戰干擾器能夠模擬出如假包換的戰機假訊號，回傳給敵方雷達，此種技術在現今的軍火市場，幾乎可以破解大多數雷達的反電戰抗干擾功能，也可以反制敵方匿蹤戰機和超長程空對空飛彈（例如殲20和PL-15空空導彈）等武器，美國視此為最高軍事機密，故並未開放予巴基斯坦。而如今台灣獲購的ALQ-211型電戰裝備，並未限制或者取消DRFM技術，故其性能與美軍用戶同等級，在此前提之下，已經沒有使用ALQ-211會造成「泄密」等疑慮。

未來的空戰，是空中電子欺瞞、干擾與主動電子攻擊的世界，傳統空戰中的纏鬥、翻滾、追尾等戰術動作，要先通過電戰的攻擊，才有辦法接續到。而美國雖然因為台灣國防預算等相關因素，並未同意準售F-35給台灣，但是卻給台灣與F-35同級的攻勢電戰裝備，這在某些戰略層面的概論上，是有可以解讀的地方。而台灣空軍之前堅持使用ALQ-131A FMS卻受到挫折，如今生米已經煮成熟飯，過去構改型F-16V Blk20是否也順水推舟，使用ALQ-211(V)9型、帶有DRFM技術的電戰莢艙？這將是本屆立院，台灣空軍將被嚴厲質詢的重要案件，牽扯到的國防機密不容小覷，這也是台灣國防部，近日不斷炒作國民黨立委「要飛機數據」等戲碼的真正原因。