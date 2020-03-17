敲定國民黨中央人事會見AIT處長　江啟臣安內又顧美

國民黨新任黨主席江啟臣3月9日就職後，美國在台協會（AIT）便於當晚發布新聞稿祝賀江啟臣。接著，國民黨中央又在3月17日，在Facebook上發布江啟臣會見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑的照片，畫面中的兩人不僅有說有笑，國民黨更強調，江啟臣與酈英傑暢談了美台關係、兩岸關係，江並答謝美國對中華民國及國民黨的支持。儘管江啟臣當選以來，並未收到北京方面的賀電，但與美國方面的互動，卻也相對顯得熱絡。

江啟臣會見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑。（國民黨Facebook）

美國在台協會（AIT）3月9日發布的新聞稿，除了恭賀江啟臣贏得國民黨黨主席補選之外，AIT也強調，國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統，期待在江啟臣的領導之下共同追求這項目標，並促進彼此的許多共同價值和利益。

至於國民黨3月17日於Facebook上的貼文則指出，酈英傑日前拜會江啟臣，親自恭賀江啟臣當選，而雙方也就最重要的美台關係、兩岸關係廣泛交換意見。江啟臣在會談中也感謝美國一直以來對中華民國與中國國民黨的支持，未來國民黨將在美方長期以來與國民黨密切關係上，加強合作與溝通，促使雙方對話和合作更為通暢。不過該則貼文並未明指酈英傑拜會江啟臣的實際時間點，另外在稱呼國民黨時，內文也寫出了「中國國民黨」的全稱。

另一方面，江啟臣除了與美方有熱絡互動外，江啟臣時代的國民黨中央人事布局也底定，由國民黨前新北市黨部主委李幹龍出任秘書長，並延攬四名中生代戰將接掌副秘書長職務，包括李彥秀、柯志恩、顏寬恒及台南市議員謝龍介，前三者恰巧都在2020年台灣立委選戰中失利，卻因過去都在立院與江啟臣共事，仍獲江的信賴與重用。

儘管江啟臣當選以來，並未收到北京方面的賀電，但與美國方面的互動，卻也相對顯得熱絡。（中央社）

不過，值得注意的是，江啟臣所端出的人事布局中，並未安排副主席職務，未來黨中央人事是否會隨著政局變遷而有所調整，值得留意。

此外，由於李幹龍現年已70歲，謝龍介、柯志恩則分別為58歲、57歲，至於李彥秀及顏寬恒則分別為48歲、42歲，江啟臣此番布局，頗有顯示世代攜手的意味。但相對的，也因李幹龍年事偏高，任秘書長的人事消息曝光後，也有輿論質疑「世代交替」的成分有限。