【罷免韓國瑜．觀察】若韓國瑜把江啟臣當救主　那才是醉生夢死

國民黨立委江啟臣以中興少主之姿登上黨主席大位，由於本屆黨主席職務是接續前主席吳敦義請辭而留下的空缺，因此任期僅至2021年年中為止。然而在江啟臣擔任黨魁期間，台灣雖無定期選舉可供其調度操兵，但目前在高雄市，一場罷免韓國瑜的大秀正如火如荼的上演，如何能協助韓國瑜應對罷韓浪潮，彷彿成了江主席任內的唯一一場大考。

當前藍營內部要求江啟臣全力救韓的聲量不斷，江啟臣對黨內民意也從善如流，率領國民黨立院黨團一線戰將南下高雄會見韓國瑜，宣示黨中央對韓國瑜的關心。但若把江啟臣視為韓國瑜「市長保位戰」的「救援投手」，恐怕是不切實際的自我想像。

國民黨黨主席江啟臣3月15日率隊南下會見高雄市長韓國瑜，被視為江啟臣出手協助反制罷韓的起手式。（中國國民黨供圖）

罷韓投票幾成定局

高雄市選舉人數約229萬人，依照台灣選舉罷免相關法令規定，罷韓案連署過關的門檻為選舉人數的10％，也就是只要取得約23萬份連署書，罷韓案即可實際交付最後的投票階段。然而罷韓案進入連署階段以來，罷韓團體已取得55萬份連署書，並已遞交40萬份給高雄選務單位，不論選務單位如何以高標準審核連署書內容，罷韓團體甚至還另外保留約15萬份連署書供補件之用，對於與高雄選務單位可能的攻防，可說是做足準備。整體看來，最後要使合格連署書突破23萬份，對罷韓團體而言簡直是易如反掌，罷韓案交付投票，只是時間問題。

假如韓國瑜罷免案交付投票，要使韓國瑜免除職務，除了同意罷免的票數需大於不同意罷免的票數之外，同意票的票數還須大於高雄是選舉人數的25％，即約58萬票左右。若把2018年高雄市長選舉陳其邁得到的74萬票，乃至於蔡英文在2020年台灣總統大選自高雄得到百萬票的成績看來，若民進黨在高雄市的基本盤全然體現於罷韓案的開票結果，韓國瑜的市長寶座絕對是岌岌可危。

罷韓團體在3月9日將40萬份罷韓連署書送交給高雄市選委會。罷韓團體預計，6月13日就能正式針對韓國瑜罷免案進行投票。（中央社）

韓國瑜自救勝於人助

面對韓國瑜高雄市長寶座存在被罷免成功的高度可能，國民黨內逐漸湧現救韓聲浪，期盼江啟臣能領軍扭轉高雄局面。但對國民黨中央而言，能給予韓國瑜的協助實在有限。畢竟罷免韓國瑜是針對高雄市選民的單一選戰，講究地方組織的「陸戰」系統，不若台灣總統大選或全台縣市首長改選等大型選戰，可透過網路、媒體等「空戰」宣傳助威。

再者，若要國民黨中央在台北全面投入輿論戰，再把高雄市過去於民進黨任內的路不平、燈不亮，拿來大做文章，北南串聯遠端給予韓國瑜心肺復甦，恐將又給了民進黨名正言順介入罷韓案的理由。倘若罷韓案進入口水戰，韓國瑜的種種「舊聞」有沒有模糊市政焦點的效果，從2020年台灣總統大選的過程看來，到時結果如何，想必大家心知肚明。

整體而言，就高雄市在地議題攻防而言，仍坐在市長寶座上的韓國瑜握盡市政資源，如何調度分配資源，皆繫於他一念之間。簡言之，沒有人比韓國瑜更能拿出實質治理成績「拯救」自己。江啟臣大動作南下助韓一事，平撫焦急黨眾的安慰效果，可能大於實質效果。說到底，或許韓國瑜需要的並不是黨中央的援手，也不是各種選舉算計，而是自己能否貫徹謹言慎行，呈現市政表現。