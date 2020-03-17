【新冠肺炎】堵中港澳　緩美日歐 　台防疫遭批大小眼

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，各國紛紛築起防疫壁壘，限縮交通往來，影響本應照常進行的商務往來、旅遊等等。

台灣防疫近來頗受國際盛讚，從數據論，台灣的表現確實有目共睹。然而，防疫過程難免有些批評，台灣外交部即遭外界批評，對中國大陸的防堵相當迅速，幾乎第一時間就堵中國疫情於境外，反而對美國、日本、歐洲等國則較為緩慢。

對此，台外交部發言人歐江安表示，台灣外交部在防疫期間，通盤考慮並做滾動式的檢討，主要聽令於台灣中央流行疫情指揮中心的決定，指揮中心也隨時都在做評估，指揮中心告知台外交部需要採取的措施，絕對是指標，外交部完全尊重也完全配合。

台外交部發言人歐江安表示，外交部的警示燈號必須有通盤性的考量，同時也必須聽從防疫單位的指令跟決定。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安進一步說明，台灣駐外館處報回的當地情資，是台外交部考慮的依據。外交部必須考量當地國政府的危機處理能力、疫情爆發情形、應變能量、處置措施、衛生條件、確診病例有無快速爆發、確診人數跟總人口數的人口比、整個當地國防疫能量等，都是台外交部的考量。

歐江安說，當地國社會經濟的情勢也必須一併納入考慮，當地除了疫情外，有沒有社會重大事件，影響政府應變的能力，而外交部另有國際層次的考量，如其他國家做了甚麼樣的考量、美國疾病管制中心（CDC）做了什麼評估、美國國務院的分析報告等，外交部也會參考其他重要國家，如歐盟、英國等有沒有發佈相關的旅遊警示，外交部會從國際的考慮納入通盤考慮，重點是外交部不斷更新，隨時檢討。