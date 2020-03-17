台禁高中職以下師生出境　蘇貞昌：勿因自私理由增加台人負擔

由於台灣出現高中生確診新型冠狀病毒肺炎，進而導致班級停課，台中央流行疫情指揮中心已於3月16日表示，台行政院決議，高中職（高級中等學校、高級職業學校、五年制專科學校）以下師生於本學期結束前暫停出境。對此，台灣行政院院長蘇貞昌3月17日受訪時表示，此決策都是基於防疫需求而定，也是為了「保護國人、保護年輕人」，因此該政策皆有法源依據，希望台人配合，希望不要有個人因自私理由增加全台灣人的負擔。

為因應新冠肺炎襲來，台灣各中小學也紛紛量測起學生的體温。（中央社）

其實此項禁令是全台多個縣市主動於3月16日陸續拋出，而台灣中央流行疫情指揮中心3月16日下午進一步宣布，將禁全台高中職以下師生出境，但該決策卻遭質疑缺乏法源依據。蘇貞昌指出，不論是《傳染病防治法》還是立法院甫通過的新冠肺炎紓困特別條例，均足以讓防疫中心指揮官可因防疫，進行種種決策，因此該決定「都有法源依據」，也是為了台人健康，希望眾人配合。

蘇貞昌指出，當前台灣防疫之所以受到全球各國肯定，主要還是因為台灣人與政府一起合作努力，才能做出好成績，也使台灣成為世界典範，他希望目前不要有任何個人因自己自私的理由，增加台人負擔，也使防疫破口，「害人害己」。

針對有人建議台灣應向歐洲斷航來阻絕移入病例，蘇貞昌則表示，台灣需跟世界往來，很多國家起初就是整國封鎖，但台灣是一步步隨着疫情變化，做最謹慎的考量，也絕對是「超前部署」，先前已經很成功防止第一波疫情，不過由於仍有第二波疫情潮，政府也同樣不敢掉以輕心；而蘇貞昌也希望台人依循指揮中心宣布，配合指揮中心的決策，尤其是台灣雖然尚未全面邊境管制，但某些地區他還是希望台人絕非必要不要前往，畢竟這才是保護自己與別人的方式。