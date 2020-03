【新冠肺炎・觀察】大陸輸出「武漢經驗」　兩岸的凜冬將至嗎？

中共總書記習近平3月10日前往武漢視察,向外界釋出中國的新冠肺炎疫情已趨和緩的強烈信號,與意大利、西班牙、美國等國家正邁向高峰形成強烈對比,形勢比人強,為了連任一直粉飾太平的特朗普(Donald Trump)也終於在3月13日宣布美國進入「國家緊急狀態」。

截至3月16日,美國累計確診3774宗個案,累計死亡人數69人。美國東岸紐約州、新澤西州和康涅狄格州宣布聯手採取抗疫措施。(資料圖片)

值得注意的是,一向對中國持批判角度,自由派立場鮮明的《紐約時報》(The New York Times)也一改其先前對中國防疫作為的冷嘲熱諷,刊出由「普立茲獎」得主Ian Johnson(中文名:張彥)撰寫、題為《中國為西方贏得時間,西方卻浪費了它》(China bought the West time, The West squandered it.)評論文章,雖然仍對中國防疫初期的不透明提出批判,但正面評價中國為了推遲新冠肺炎擴散,許多防疫作為雖然粗暴,卻不能否認是基於「公共利益」出發,並反思西方世界總是戴着有色眼鏡看中國,「不過,我認為最重要的是,外界,尤其是西方人,都執着於中國的政治體制,輕視中國的決策有其可能價值及重要性」。

美國《紐約時報》負責科學與健康的記者Donald McNeil於3月13日接受美媒MSNBC電視節目訪談時,他比較中美兩國的疫情防控措施,表示在戰勝疫情上中國已經取得了巨大的成功。(視頻截圖)

《紐時》科技與健康版記者麥克尼爾(Donald McNeil)也在接受美國MSNBC有線電視網節目訪問時,肯定中國嚴肅看待新冠肺炎,在病毒檢測、強制隔離確診者等方面與美國有明顯差距,讓中國在防疫上取得成功。

與此同時,意大利、西班牙、波蘭、捷克、丹麥、菲律賓宣布程度不一的「封國」、「封城」等防疫作為,中國目前已向伊朗、伊拉克、意大利派出援助抗疫的專家團隊。中國工程院院士鍾南山也自3月初起,應歐洲呼吸學會、美國哈佛大學醫學院等專業機構要求召開視頻會議及交流會。

簡言之,雖然政治體制不同,但正被新冠肺炎疫情困擾的世界各國,正在試着「抄作業」,更正確的說,中國正在輸出「武漢經驗」。此外中國口罩日產能產量連續快速增長,雙雙突破1億個。中國商務部外貿司長李興乾早前表示,為體現大國責任擔當,中國將繼續支持出口企業對外供應口罩等醫療物資,為全球防疫做出貢獻。「我們也始終銘記,在最困難的時候,一些國家和國際組織給予的真誠幫助,我們願意在克服自身困難同時,對有關國家,特別是疫情較重國家和地區,給予力所能及的幫助,」目前中國已向疫情最嚴重的國家之一伊朗、菲律賓、韓國、意大利捐贈和出口了醫療口罩。

中國專家組抵達羅馬,攜帶31噸醫療物資支援意大利。(資料圖片)

不過,緊鄰中國大陸的台灣,也因為及早啟動對大陸(含香港、澳門)旅客的境管措施及自大陸返台台人的自我健康管理,一直到3月5日仍只有44例確診、其中1人死亡的「好成績」,吸引德國、法國等西方媒體注意,呼籲西方各國援引「台灣經驗」抗疫,法國更有媒體稱台灣抗疫成功是因為信息透明、快速應變,歸功於「民主制度與共產集權制度更有優勢」。

然而,台灣的新冠肺炎疫情在3月10日之後進入另一個階段,從47例到63例全數是自歐美、菲律賓等「新疫區」移入個案,其中更有一名高中生在確診前頻繁參加團體活動,成為台灣防疫新挑戰。

台灣政府一方面提升對歐洲、亞洲、非洲等「疫區」第三級旅遊警示「亡羊補牢」,卻獨對美國「網開一面」,一方面則進一步徵用口罩上游材料噴熔不織布限制出口以避免大陸口罩廠商跨海「搶便宜」,網絡言論則充斥着大陸加大宣傳「武漢經驗」是為了「洗白」先前隱匿疫情,讓疫情擴散到全球的「罪過」,更有甚者,還將「非洲豬瘟」與新冠肺炎並列為「中國輸出」,更加強化「抗中、仇中」正當性。

為遏阻新冠肺炎疫情在台蔓延,蔡英文政府近期頻打「防疫國家隊」。蔡英文3月16日表示,繼「口罩國家隊」之後,台灣的防護衣及隔離衣,成為第二支「防疫國家隊」。(中央社)

平心而論,中國大陸長期以來維穩至上、控制言論,或許是湖北官方刻意忽視吹哨人示警,選擇隱匿、輕忽疫情的原因,但正如《紐時》評論所言,中共在判斷疫情可能擴及全中國、甚至全世界後,斷然採取封城、封省等措施,如今看來是正確的防疫作為,「武漢經驗」並開始成為各國採用、參考措施;「台灣經驗」也是台灣醫政、公衛體系汲取2003年SARS疫情慘痛教訓後,決定付出經濟代價後的斷然措施,兩者本來都是「因地制宜」的防疫作為,本意都在保全醫療體系,基於「公共利益」出發,本來就沒有對錯可言。

台灣近日新冠肺炎確診病例爆增,全數來自境外移入,防疫面臨新一波挑戰。(陳鄭為/多維新聞)

然而,蔡英文政府刻意的政治操作,以及部分西方媒體刻意吹捧台灣防疫作為是因為「民主制度優勢」,使得原本單純的防疫作為複雜許多,近期台灣新冠肺炎確診病例數激增,全數來自「民主陣營國家」,更凸顯「民主抗疫」說法的荒謬性,因為,新興傳染疫病挑戰的背後就是「人類命運共同體」,本來就無國籍、種族、性別之分。

正如台灣知名的「烏鴉」、前民進黨立委,本身也是醫師的沈富雄所說「老共再壞,也不可能隱匿疫情一個月」,無論蔡英文政府、台灣網絡言論及部分西方媒體如何「黑中國」,大陸的新冠疫情趨緩是事實,搭第二架包機返台的滯湖北台人全數沒有新冠肺炎確診病例是事實,各國醫療專業機構與鍾南山視頻會議取經是事實,而且正在大規模輸出「武漢經驗」及口罩、防護衣給疫情正盛的世界各國也是事實。

這些事實都指向一件事,武漢、湖北省及大陸各地「解封」、「復工」,重新擔起「世界工廠」責任的日期不遠。

台灣人民必須思考,對大陸人民來說,他們是非洲豬瘟、新冠肺炎的「無辜受害者」,卻執意冠上「中國輸出」的「加害人」形象,或明知「武漢肺炎」的稱呼充滿歧視性,卻堅持使用這個稱呼,「敵意」是何等巨大。

新冠疫情當前,兩岸就算因為制度不同、海峽阻隔稱不上是「命運共同體」,但「經濟共同體」絕對當之無愧。當大陸的疫情逐漸過去,各行各業開始有序恢復產能,卻仍然維持高漲的敵意,甚至將美國僅有口惠的善意當成「保命符」,要面臨的挑戰將不只有當前新一波的疫情轉折,真正要擔心的是兩岸「凜冬將至」。