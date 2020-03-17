【新冠肺炎】台灣陸委會：正協商第三波武漢返台包機

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）形勢，第二波武漢台人返台包機於3月10日成行。對此，台灣有立委關心詢問包機成行細節，而陸委會主委陳明通就回應指，由於仍有第三波返台包機的協商，因此包機談判細節尚無法對外說明，須待談判完成再向立法院報告。

台灣立法院今天（17日）繼續邀請行政院長蘇貞昌率領各部會首長進行施政報告。國民黨籍立法委員陳以信質詢時表示，即便第二次武漢返台包機很成功，但他仍想知道此次包機協商的細節，包括「誰在談？在哪裏談？是怎麼談的？誰先讓步？有沒有協議？」

在一番波折之後，第二次武漢返台包機於3月10日執行，讓急欲返台的台人可以順利返台。（中央社）

陳明通表示，由於協商過程尚有「完整性與保密」的必要需求，陸委會樂於接受立法院監督，但仍須待協商完成後才能公布細節。

陳以信又質疑，在此次武漢台商返台包機，台政府是否有堅持兩岸「政府對政府」協商？對此，蘇貞昌則表示，在這件事情上，若沒有兩岸政府同意，台灣也不可能將人接回，不過交涉的對象多由兩岸兩會（海基會、海協會）等機制進行，兩岸政府也都在後面進行決策定奪。蘇貞昌更強調，在這次雙方交涉過程中，台方反而沒有那麼多的政治味。

陳明通（右）表示，基於第三波包機談判進行中，因此目前無法透露先前談判包機的相關細節。（洪嘉徽攝）

至於這次包機究竟是台方讓步，還是大陸讓步，蘇貞昌則表示，「這很難描寫」，談判過程「一波三折」，但為了接回台灣人，政府也不願意在這上面計較，並希望大陸可以「少一點政治多一點防疫」。

針對第二次武漢返台包機，蘇貞昌說，他從來就沒有談過要甚麼模式才可以接回台灣人，他是一個不願意受框架制約的人，重點是要以甚麼方式達成目標，而他的目標就是接回台灣人、且接回來的台灣人一定要達到一定的防疫條件，畢竟他也要顧及在台的民眾；「若不是中國大陸，台灣一早就將當地台人接回來了」。