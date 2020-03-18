【兩岸關係】台學者：「媒體添亂」害了蔡英文

今年1月11日，蔡英文勝選並連任台灣總統，然而兩岸關係並未和緩。對此，台灣輔仁大學日文系教授、日本研究中心主任何思慎在接受「中評社」訪問時表示，兩岸的問題在於雙方社會對抗的民間情緒都在升高，兩岸在武漢二次包機應有些接觸，但事成後很多輿論亂做文章。他表示，媒體不該添亂，這樣只會害了蔡英文。

據「中評社」報道，何思慎認為，目前看起來，兩岸關係沒有改善的迹象，在新冠肺炎疫情中的發展反而更壞，從武漢包機返台等事件，都看得出來問題源自大陸與台灣對抗的民間情緒都在升高，特別是台灣2020年大選中的抗中氛圍未隨着選戰結束而冷卻，相對地，大陸反對「台獨」，但過往對台灣社會與人民基本上是懷着好感的，然而現在的狀況卻是大陸民眾對台灣亦存在某種程度的厭惡。

民進黨過度操弄反中，加上輿論與部份媒體推波助瀾，反使蔡英文難以緩和兩岸關係。（台灣國防部）

何思慎認為，兩岸要恢復信任的前提是雙方都要冷靜下來，當前的社會氛圍對兩邊都不好，也讓對話幾乎不可能，就算有對話也很難理性。他希望雙方能夠面對彼此的歧見，找到一個階段性的妥協方法，讓兩岸維持穩定繼續向前，他強調，互信需要在過程中醖釀出來，但先決條件仍是兩岸能夠接觸對話。

兩岸在武漢二次包機過程中，何思慎表示雙方一定有接觸，但當事情結束後，又有很多輿論針對整個過程亂做文章、加油添醋。他認為，媒體不應該添亂，這樣對蔡英文沒有幫助，反而會害了蔡英文。

至於台灣因為兩岸關係的影響，難以參與區域整合，從中又怎麼理解台灣未來的發展？對此，何思慎說，台灣希望跟美國談自由貿易，更何況台灣對美國這麼死忠，希望美國不是隻有嘴巴講講。但他也提到，美國很難在短時間內放棄一個中國政策，這樣是否有可能跟台灣發展出更緊密的經貿關係？台美貿易暨投資架構協議（TIFA）迄今幾乎都沒進展，未來是否還有可能？

台灣能否加入CPTPP，目前看來仍充滿許多變數。（中央社）

何思慎指出，台灣同樣希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP），但困難度仍在，因為對日本來說，CPTPP的價值是美國加入，沒有美國對日本來講CPTPP就沒什麼用，還不如「區域全面經濟夥伴關係協議」（RCEP）或中日韓FTA，所以日本虛位以待，為了避免美國重返CPTPP產生變量，就讓CPTPP的狀態「維持現狀」。何思慎認為，兩岸關係若改善，台灣加入RCEP會比加入CPTPP要來得快一點，RCEP最大的問題是在兩岸關係，但這裏面也存在機會，就看兩岸怎麼想、又如何互動。

其實，兩岸之間齟齬不斷，是長時間下的互不信任所造成的；雙方都有各自的堅持，也有各自的前提，使得民進黨政府與北京始終難以恢復對話。加上兩岸輿論與媒體的推波助瀾，都讓彼此關係每況愈下。雙方需要努力，不放任過激的言論或假訊息氾濫，以免讓問題雪上加霜。