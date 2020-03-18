國民黨副秘書長柯志恩：江啟臣自稱「中國人」 是指中華民國

國民黨主席江啟臣在3月17日與國民黨前主席洪秀柱對談時，稱自己是台灣人，也是中國人。由於江啟臣相關言行均涉及黨對兩岸論述的詮釋，使得此項言論格外受到重視。不過，國民黨副秘書長柯志恩3月18日在中常會後向媒體表示，江啟臣強調的是自己是台灣人，同時也是中華民國的國民，中國兩字的前提是中華民國。

國民黨主席江啟臣自稱自己是台灣人，也是中國人，引發討論。事後國民黨高層解釋，江說的中國，意思是指中華民國。（洪嘉徽／多維新聞）

由於柯志恩3月17日才剛獲得任命，此次受訪時，先針對自己獲得江啟臣邀請出任國民黨副秘書長的原因進行說明。柯志恩表示，自己過去也是立法委員，在立院與江啟臣同事，而江啟臣找老同事擔任黨職工作，考慮到包括區域平衡、青年參與及兩岸等論述上，在論述的層面，江選的副秘書長將多加發揮，給予社會更多符合期待的發言。

柯志恩指出，江啟臣希望，國民黨的論述可以講得更清楚，還有兩岸關係及青年參與方面，不能都只是空談，盼能多透過腦力激盪以及資料收集，做出方向上的改革。江啟臣也希望，大家能分工到各縣市去，真正聽到年輕人對國民黨有什麼想法，最重要的是，希望先從讓大家不要討厭國民黨開始做起，進而能夠認同國民黨。

柯志恩（左）與台中黑派領袖顏清標的長子顏寬恒（右），獲江啟臣邀請擔任國民黨副秘書長。（洪嘉徽／多維新聞）

早前，江啟臣自稱是台灣人，同時也是中國人，為何會有此發言？對此，柯志恩說明，江啟臣給予的前提是，他的中國是指中華民國，而這部分被簡化，得出的新聞標題，反而變成是認同對岸，確實也有很多人會希望江啟臣進一步澄清，若有機會，相信江啟臣會自己說明，而以她了解，江啟臣強調的是，自己是台灣人，也是中華民國的國民。

至於國民黨此次新人事未設置副主席，也成討論焦點。對此，柯志恩表示，確實有中常委認為，現在的主席是立法委員，假如日後立法院有甲級動員，可能導致江啟臣無法主持中常會，因此，希望讓秘書長兼任副主席，使得會議可依章程執行。不過江啟臣表達了，目前還沒有副主席職務的規劃。