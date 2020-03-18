國民黨智庫改革簡報：「九二共識」是「票房毒藥」

國民黨中央在3月18日召開中常會，會中由國民黨智庫報告改革業務及建議，儘管國民黨改革委員會預計5月底才會提出完整的書面建議，但此次智庫的報告內容，多少也勾勒了國民黨關於兩岸論述的討論論點。國民黨智庫在簡報中明確指出，「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，已成為「票房毒藥」，必須重新思考九二共識的定位。另外，智庫也建議，國民黨應研析一套，對岸要求談統一時的標準回應說法，例如以「大陸的民主化」為前提，或要求陸方接受中華民國存在的事實。

國民黨主席江啟臣3月18日主持中常會時，聽取國民黨智庫簡報改革業務及建議。（楊騰凱／多維新聞）

根據國民黨智庫本次在中常會報告的簡報內容，智庫在先前召開的改革諮詢會議之中，針對中華民國與中華人民共和國的關係定位時，有三項主要論點。第一、包括大陸民主化是前提，台灣後續才能談其他涉及「深水區」的敏感問題。第二、以認同中華民國為基礎，發展國民黨對台灣認同的「論述」。第三、應發展中華文化與台灣文化結合的歷史論述，重視歷史真相的發掘。在國際關係及國際地位方面，諮詢會議討論到，應要「嚴厲批評中共的打壓」。

關於國共關係的調整，諮詢會議中談到，除了要徹底反對買辦文化之外，也要站穩捍衛中華民國的立場，不因顧慮中共的反應就退縮。並應積極化解兩岸敵對狀態，展現勇於承擔責任的骨氣。另一方面，改革諮詢會議提到，國民黨不能放棄親美路線，黨主席應每年出訪美日等國，建立穩定良好的溝通管道，並恢復國民黨駐美辦事處。

最後，國民黨智庫本次在中常會建議，國民黨應明確中華民國與台灣之間的連結，拿回中華民國歷史的詮釋權。九二共識與一國兩制被畫上等號，以成為票房毒藥，必須重新思考九二共識的定位。兩岸論述應與對手陣營區隔、不僅要強調和平的重要，也要論及交流的必要性。此外，也應研析對岸要求談統一時的標準回應說法，例如以大陸的民主化為前提，或要求陸方接受中華民國存在的事實。並應將「促進大陸民主化」列為台灣具有強制力的共識。