【罷免韓國瑜】綠營人士：深藍反韓國瑜力度意外強大

罷免韓國瑜團體3月9日向高雄市選委會遞交40萬份連署書，舉行罷韓投票大概率勢在必行。有熟悉高雄地方事務的民進黨人士透露，綜觀高雄市各區的連署狀況，2018年「韓流」起源地鳳山區，以及屬性偏藍的楠梓區，竟雙雙入圍罷韓連署書份數最多地區的前5名；尤其被視為深藍票倉的左營區，更有3個裏列名連署份數前三，「深藍地區反韓力度意外強大」，顯示這場自2020大選延續下來的罷免危機，對韓國瑜來說，情勢依舊艱困。

罷免韓國瑜活動自2020年大選延續至今，高雄民眾反韓情緒仍然處於高點。（1221wecare台灣大遊行提供）

細究前述左營區轄下3裏（福山裏、新上裏、菜公里）的位置，其實都在韓國瑜官邸附近，深藍的反韓、鄰居更反韓，成為罷韓活動的兩大奇事。該民進黨人士表示，曾和韓國瑜官邸附近的民眾泡茶聊天，問到韓國瑜的時候，民眾開口就批「我都已經上班2、3個小時了，他（韓國瑜）到現在還沒出門，我怎麼可能把票投給他」，韓國瑜何時出門上班、何時回來，這些人都看在眼裏，韓國瑜不認真市政的觀感，讓他們認為，「我投給你是要幹嘛」？

儘管現在新冠肺炎疫情在台灣逐漸升温，但該人士指出，目前來看，疫情對罷免行動影響不大。另外，韓國瑜為了拉攏相關族群的支持度，3月14日在愛河舉辦白色情人節活動，但韓國瑜卻又雙重標準，一邊說為了防疫，呼籲民眾不要參加大型活動，但卻又舉辦大型活動，讓人看到邏輯的混亂。

該人士認為，高雄民眾的情緒這麼大，是因為這些人在2018年可能就是票投韓國瑜的那些人，這些人在當時相信韓國瑜批評高雄「又老又窮」的說法，願意給韓一個機會，加上當初的公投亂象、假訊息等因素，讓韓國瑜乘風而起，沒想到兩個月不到，韓國瑜就說要去選總統，讓當初支持的人深感背叛，「當初的一人救全黨，變成全黨救一人」。

「深藍地區反韓力度意外強大」，顯示這場自2020大選延續下來的罷免危機，對韓國瑜來說，情勢依舊艱困。（多維新聞）

至於韓國瑜若真的被罷免掉，未來的政治生涯是否出局？該人士表示，未來的情況很難預料，但韓粉可能會拱韓國瑜出來選國民黨主席，只不過未來國民黨恐怕不可能再次於高雄執政。

而一旦韓國瑜被罷免，懸缺的市長寶座，現階段是韓國瑜的昔日對手、台灣行政院副院長陳其邁在民進黨內的呼聲最高，但陳其邁在台行政院處理新冠肺炎疫情，一來不確定新冠肺炎疫情會持續到何時，二來是陳處理疫情表現良好，很有可能會繼續留在行政院服務。但總歸來說，民進黨若要在高雄市長補選這一役中派出人選，較有可能採用徵召的方式，不辦初選。