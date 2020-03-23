玩具總動員　綠委指幼兒故事機成大陸統戰工具

台灣民進黨立委趙天麟今天（23日）召開記者會表示，台灣市售幼兒「故事機」成為大陸統戰工具，內容赫見「中國最大的島嶼是台灣島」、「中國最大的海峽是台灣海峽」等洗腦資訊，他表示這款「故事機」鑽台灣法律漏洞企圖影響學齡前的幼兒，未來將展開相關修法，並呼籲家長設下心防。

這款被指成為統戰工具的幼兒「故事機」，是由高雄市議員林智鴻接到陳情所發現，按鈕一按，聲音一開，「故事機」即開講「中國最大的島嶼是台灣島」、「中國最大的海峽是台灣海峽」等資訊，包括每月代表節日如六一兒童節、八一建軍節、十一國慶日等等「認知」，也都與台灣的四四、九三、雙十不相同，類似玩具不但在市面上，甚至是網路上均隨處可買。

民進黨立委趙天麟（右3）召開記者會，直指台灣市售幼兒「故事機」成為中國大陸統戰工具。（林仕祥／多維新聞）

林智鴻擔憂這些內容會影響學齡前的幼兒認知，向地方教育局詢問時，發現地方政府竟雙手一攤，稱無相關法律可管，因此告知趙天麟，要求台灣中央政府進行處理。

面對民意代表的要求，台灣相關單位一一闡明現階段遇到的問題，以及未來擬採取的動作。台灣經濟部標檢局指出，該故事機在分類上為玩具商品，屬於強制性檢驗商品，檢驗重點在化學性和物理性兩部分，側重於產品的安全性，內容如果涉及政治爭議、暴力等問題，將研議移交相關單位處理，也會加強故事機在出廠前、進口前的檢驗，或是從市場管理上的檢測進行強化。

至於法源上的依據，台灣經濟部國貿局說，目前《兩岸貿易許可辦法》第11條中有比較相似的規範，但涉及統戰的部分，目前只規範文字和圖樣，像「故事機」的聲音部分，現階段確實尚未在規範裏頭，未來不排除邀集相關單位，討論相關規範進行管制。

「故事機」開講「中國最大的島嶼是台灣島」、「中國最大的海峽是台灣海峽」等資訊。（（林仕祥／多維新聞）

台灣教育部國教署認為，類似「故事機」這樣的玩具若要進到幼兒園去，台灣各幼兒園必須依循教育中立原則，教育部會「提醒」台灣縣市轉知轄下的幼兒園，在選擇幼兒教材時必須先檢視內容的妥適性，如果有發現不當狀況，會要求縣市政府立即督導、改善；另外也會將《教育基本法》的「教育中立」立場，規範在《教保及照顧服務》準則裏面，讓各地幼兒園有法可循。

趙天麟指出，「中國統戰就是從小做起、無孔不入」，若業者不自律，家長未把關，將產生教育風險，相關單位應盡查核、督導、管制之責；類似個案在4年前就在台灣立法院討論過一次，但發現不太好解決，最後不了了之，這次他將盡一切努力，快速展開修法。