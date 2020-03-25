【觀察】基進黨立委陳柏惟提「港人當兵」　台政客又吃香港豆腐

3月24日，台灣基進黨新科立法委員陳柏惟又在立院質詢時「一語驚人」，他提出邀請香港人來台灣當兵的建議，指台灣可仿效美國攸關國家利益之入伍（MAVNI）徵兵制度，開放香港人赴台從軍、取得公民權。這般「創意」之詞，就連行政院長蘇貞昌都認為：「這個我看可能要更慎重」。

台灣基進立委陳柏惟在立法院，手持五星紅旗看板質詢兩岸議題，更語出驚人拋出政府可考慮找香港人來台灣當兵的想法。（中央社）

陳柏惟繼日前在立法院外交國防委員會質詢時指出，他認為台灣陸委會與大陸國台辦並不對等，建議未來外交部可以成立「中國司」，或台灣政府也可以成立統戰部或「內交部」將陸委會併入，才不會造成不對等的狀況。

如今，陳柏惟又在台立法院進行總質詢時提出讓香港人來台灣當兵的建議，除了仿照美國徵兵制度以外，並開放香人赴台從軍、進一步取得公民權。他還接續分析，「讓港人來台當兵有三大好處，第一是他們比較年輕，第二是他們比我更討厭中國，第三則是可以增加勞工的人數」 。

依照台灣現有法律規定，持有台灣籍的男性者才有「服兵役」的義務。（資料圖片）

坦白說，先不論陳柏惟是否因為想紅賺流量，還是當前台灣輿論風向下的順勢說詞，事實上，依照台灣現有法律規定，持有台灣籍的男性者才有「服兵役」的義務；如若進一步加入「志願役」，包含中國大陸、香港、澳門居民在內，得設籍台灣地區滿20年以上才能報考。

其次，陳柏惟曾表明「港人從軍」的方案是源自美國「緊缺人才徵兵計劃」（MAVNI），但美方的做法有其他法例搭配，並開放給合法持有非移民身份（例如，F-1留學簽證、H-1B專業技術工作簽證）、難民身份、政治避難身份的外籍人士報名參與，再加上美國前總統奧巴馬（Barack Obama）將該計劃向 「童年入境暫緩遣返」（DACA，後被特朗普廢除）開放，因此還吸引不少拉丁美洲、墨西哥裔加入。

然而，對比台灣現有國防條例（排除外籍資格），以及還未解套、躺在立法院15年之久的《難民法》來看，台灣政壇新星陳柏惟，是否應先號召其他立委進行修繕、訂立，再來追求所謂的「外籍傭兵」較為恰當？

且值得留意的是，當香港發生反修例運動運動以後，黃之鋒以及部份學生團體去年曾向呼籲台灣「三大要求」，希望台灣跨黨派共同反對港府動用《緊急法》、希望台灣政府保障在台港人安全生活、希望「全台總動員」在中共國慶前發動大規模街頭行動支持香港民主，以及台灣的《難民法》能夠儘速落地。

但令港人有所遺憾的是，至今仍未看到民進黨政府、或是表態「撐香港」的陳柏惟有任何實質作為。換言之，陳柏惟這般「明知不可為而為之」、譁眾取寵式的主張，更坐實把香港修例問題與社會撕裂的情況當成玩笑在對待的批判。

2014年，台聯前立委周倪安也曾就台灣政府徵兵提出：「招募非洲黑人來當傭兵，如果在和中國大陸作戰時，也比較好辨認」 。圖為前台聯立委周倪安。（中央社）

眾所周知，台灣軍隊自施行「募兵制」以來，招募人數與目標落差太大；又加上目前兩岸關係膠着，能理解陳柏惟擔憂台軍人數每況愈下的窘境。但問題是，香港發生反修例運動之際，陳柏惟曾說：「我們聲援香港《逃犯條例》的修法，就是要讓香港人知道，台灣會跟香港站在一起，共同對抗中國的極權專制！」

不過，「換了位置，就換了腦袋」，陳柏惟竟脱口說出：「香港人較年輕，他們比我更討厭中國」等，意圖將港人為「台獨」所用，推坑至兩岸軍事對抗前線之中，不正顯得陳柏惟「台灣會跟香港站在一起」的荒謬。

當2019年反修例運動在香港不斷擴大，彼岸的台灣、特別是泛綠陣營紛紛站出聲援，並祭出「台灣撐香港」等口號；但過了2020年1月11日台灣大選後，現又有誰跳出「撐香港」、兑現當時的承諾？如今，在解放軍頻頻繞台的情況下，卻又有人提出「請香港人來台從軍」，這對香港人來說，好像是另一次的被吃豆腐？難不成台灣政治人物「渣男」的心態在反中風向的催化下，又進化成「恐怖情人」？