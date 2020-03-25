泛綠民調：韓國瑜難逃罷免　陳其邁有望代之

親綠的新台灣國策智庫今天（25日）公布韓國瑜罷免案最新民調，在未受新冠肺炎疫情的影響下，預計106萬名高雄市民投下同意票，使韓國瑜失去高雄市長寶座，就算受到新冠肺炎疫情影響投票意願，仍有86萬名高雄市民將投下同意票，同樣跨過罷免成功的門檻。對於韓國瑜能否守住高雄，從民調數字看來是越來越不利。假如進入補選階段，台灣行政院副院長陳其邁代表民進黨參選的呼聲高，民調預測，不論是高雄市副市長李四川或葉匡時，均非陳其邁的對手。

民調顯示，不論新冠肺炎疫情是否影響民眾投票意願，韓國瑜都難逃罷免。（中央社）

此份民調報告顯示，現在有59.1％的高雄市民不滿韓國瑜上任以來的表現，假如滿分是10分，高雄市民給韓國瑜的政策達成率平均為3.5分，其中有近三成的民眾給韓國瑜的政策達成率打下0分。甚至在2018年台灣地方首長改選時，投給韓國瑜的高雄市民中，也有28％表示後悔把票投給韓國瑜。

民調報告指出，根據台灣《公職人員選舉罷免法》相關規定，罷免若要通過，需要符合兩項條件，包括有效同意票數要多於不同意票數，而有效同意票票數要達到該選舉區總選舉人總數的四分之一以上。根據2018年台灣縣市長首長選舉時，高雄市的選舉人數約228萬1692人計算，罷韓案要通過，至少得有57萬423名高雄市民投下同意票，且不同意票要低於同意票。

民調預測，在不受到新冠肺炎疫情影響的情況下，罷韓案整體投票率預計為60.5％，也就是說，約有138萬764名高雄市民會出來投票，其中高達77.1％會投下同意票，22.4％投下不同意票，也就是說不僅同意票與大於不同意票，而且同意票票數換算下來，也有106萬4,971票，遠遠大於法定的成功罷免門檻，可使韓國瑜成功免除高雄市長職務。

就算受到新冠肺炎疫情影響，整體投票率雖會降至48.7％，也就是約111萬134名高雄市民願意出面投票，其中也有高達78.0％會投下同意票，僅21.1％投下不同意票，換算下來，同意罷免韓國瑜的票數也有86萬6,330票，同樣突破法定門檻，可見新冠肺炎疫情也擋不住韓國瑜的罷免案。

另一方面，韓國瑜若被罷免，使高雄市長進入補選，2018年敗給韓國瑜的陳其邁，有相當機會可代為入主高雄市府。假如國民黨派李四川投身補選，陳其邁將以58.7％的支持度，擊敗李四川的25.0％。至於國民黨若派葉匡時參選，陳其邁也將以60.1％的支持度，大勝葉的23.7％。