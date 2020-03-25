【國民黨人事】習馬會智囊左正東代理大陸事務部主任

國民黨今天（25日）公布新一波黨中央人事案，習近平2015年與馬英九會面時，馬英九貼身智囊團成員之一，現任台灣大學政治系教授左正東，將就任國民黨大陸事務部代理主任。對於左正東的人事案，國民黨透過新聞稿表示，對大陸政策為國民黨重要核心論述關鍵，而左不但理解台灣社會觀感，也熟悉兩岸情勢，可望協助國民黨凝聚共識，讓兩岸論述再次成為國民黨優勢。

江啟臣3月25日主持中常會，會中通過由台大政治系教授左正東出任大陸事務部代理主任的人事案。（洪嘉徽／多維新聞）

左正東為美國丹佛大學國際研究博士，專長研究領域包括國際政治經濟學、東亞區域整合、東南亞區域研究。2015年馬英九與習近平在新加坡會面，左正東即為馬英九親點貼身智囊團之一，其他成員包括淡江大學中國大陸研究所專任教授的趙春山、淡江大學大陸研究所教授張五岳，以及本次也出任國民黨副秘書長的政治大學外交系副教授黃奎博。左正東過去在吳敦義的國民黨主席任內，就是國民黨大陸事務部副主任，後來因不滿國民黨不分區立委提名名單，進而向黨中央請辭。

台大政治系教授左正東。（楊騰凱／多維新聞）

在左正東的人事消息傳出前，一度有消息指出，國民黨方面屬意由黃奎博兼任大陸事務部主任，不過最後決定由左正東出馬，黃奎博可望把重心放在經營對美關係。國民黨方面強調，此次江啟臣簽定由左正東代理大陸事務部主任，左不僅熟悉兩岸事務及東亞區域情勢，也兼備實務論述。

國民黨強調，畢竟大陸政策為國民黨重要核心論述關鍵，左正東不但理解台灣社會觀感，也熟悉兩岸情勢，可望協助國民黨凝聚共識，讓兩岸論述再次成為本黨優勢。