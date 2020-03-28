台男寄恐嚇信到總統府　揚言用汽油彈燒死蔡英文韓國瑜　遭警逮捕

在台灣，一名謝姓男子近年寄了多封封恐嚇信到總統府、新北市議會，揚言要在大賣場的飲料內注射毒物或放置炸彈，恐嚇對象包含總統蔡英文、前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等逾150名政治人物和名嘴。 當地警方其後將謝男逮捕，刑事局周五（27日）拘提謝男到案，查出起寄信動機是不滿時事，依恐嚇公眾罪移送新北地檢署，新北檢方則以罪嫌重大、有反覆實施之虞等理由向法院聲請羈押獲准。

台灣警方查扣謝男的物品。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，據警方調查，62歲的謝男未婚，住在高雄市，自稱新聞媒體社長，常在Facebook上評論時事，平時會穿袈裟在街頭化緣。謝男在2013年間寄了3封信給食品公司、平面媒體，去年4月起又寄11封信到總統府、立法院、法務部、新北市警察局。今年2月寄最後一封信給新北市議會，新北地檢署指揮警方追查。

據悉警方透露，謝男在信件中威脅在飛機上放爆裂物、在賣場與超商的飲料注入氰酸鉀，還揚言要開槍、放炸彈或潑硫酸攻擊公眾人物，被他點名的政府官員、民意代表、電視名嘴近150人，包括蔡英文、李登輝、馬英九、韓國瑜、侯友宜。

涉事的62歲謝男曾在一名尼姑的汽車旁放置汽油彈。（TVBS新聞）

謝男以電腦打字寫信，用身邊認識的人署名，寄件資料非本人地址。警方分析，信件內容大同小異，研判來源相同，過濾被署名者後鎖定謝男涉案。檢察官其後指揮刑事局、新北警方兵分多路南下，除拘提謝男到案，查扣電腦、手機、信封等物，也找到他用柴油、線香自製的爆裂物。

謝男起初否認涉案，後來坦承因不滿時事或政治才寄恐嚇信，警方搜出大批郵票及信封袋，查扣電腦勘驗。據調查，謝男唯一付諸行動是與一名尼姑因化緣起糾紛，他去年四月在對方汽車旁放置一個半成品的汽油彈，一度引起恐慌。

（聯合新聞網／TVBS新聞）