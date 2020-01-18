【高以翔逝世】被指延誤救援做幫兇　浙江衛視主持人收恐嚇包裹

去年11月底，台灣藝人高以翔於內地錄製浙江衛視的綜藝節目《追我吧》時，不幸猝死，終年35歲。事發後浙江衛視全面終止《追我吧》錄製與播出，但主持人華少（胡喬華）仍成為眾矢之的。 當時已經傳出節目方面救援延誤，更有傳華少當日為安撫現場觀眾，曾聲稱高以翔已恢復意識，被指責是高以翔猝死的「元兇」之一。本周五（17日），華少在微博貼文稱自己受到兩份匿名恐嚇包裹，已報警處理。

華少在微博寫道：「很抱歉佔用大家的時間，但是我不得不說。昨天陸續收到了兩份快遞，要求簽收人是我本人，並且主動抹去了寄件人資訊。裏面的東西讓我非常震驚和後怕。」他又指這是「構成侮辱和恐嚇的行為」。

華少還說，自己在網絡上遭到誹謗以及收到奇怪包裹已經非首次，所以決定交由公安機關和律師處理。他表示，已向公安局報案並配合調查，也懇請公眾保持理性的態度。「我不說不代表我不在意或者忘記，我不希望我的沉默換來的是對惡行的縱容。針對我可以，涉及我的家人和我的生活，我絕不軟弱和後退。」

高以翔在浙江寧波拍攝綜藝節目時死亡。（微博）

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雖然華少未在文中提及受到恐嚇包裹的原因，但不少網民推測與高以翔猝死事件相關。有人在這則微博下留言稱，「如果真的有恐嚇快遞，那這事確實不對，但是高以翔的離世你負有不可推卸的責任。」還有人說，「你確實有責任，你看到人家都那樣倒下了，你就應該通知醫護人員去看下，不應該為了節目效果而拖延那麼久。」

不過，也有網民為華少抱不平，批評寄包裹的人，「現在還真的是閒人多，吃飽了撐的沒事幹！」、「手段太惡劣了 希望早日破案」、「太過分了吧，換做你自己收到這種東西會怎麼想啊，華少這段時間忍受了多少輿論攻擊啊。」

另據台媒報道，高以翔的保險金與浙江衛視賠償金都已經談妥，但經紀公司不願透露具體金額，只稱交給律師處理。同時，在高以翔去世百日前，他的長眠之地金寶山墓園將舉行紀念碑落成儀式，讓所有想念高以翔的人可以緬懷這位善良的大男孩。

（綜合報道）