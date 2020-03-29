台內政部將警政署長以偽造文書送辦　蘇貞昌震怒：事先並不知情

台灣的警察系統最高長官、內政部警政署長陳家欽，日前遭內政部以涉嫌偽造文書罪函送法辦，理由是以「假請調」、「假海選」替親信調職升官。不過，台北檢方認為原函送內容程序不完備，將退回原機關再行詳查。 行政院長蘇貞昌得知此事後震怒，稱事前並不知情，並表示疫情嚴峻的此時此刻，民眾「一定也不樂見這樣亂」，強調若內政部長覺得署長不適任，應該來告訴他。

蘇貞昌（中）得知此事後震怒，稱事前並不知情，並表示疫情嚴峻的此時此刻，民眾「一定也不樂見這樣亂」。（中央社）

據台媒報道，內政部稱接獲檢舉，陳家欽批准3名原職级為2線3星的秘書「假請調」平調到刑事局，但實際上3人仍繼續在署長辦公室工作；3人再透過「假海選」，即由警政署全台海選徵調令3人「中選」，原地升官為2線4星專員，但這3人按照正常升遷程序需等候5至6年。

政風室調查後指出，陳家欽涉嫌授意下屬教唆上述3人撰寫職務歷練、警政交流等不實的職務報告，涉偽造徵調至刑事局的公文，遂依偽造文書罪函送台北地檢署偵辦。

據報道，全案是內政部政風處接獲徐國勇指示或同意，開啟內部行政調查陳家欽等人，調查後認為有不法事證，函送北檢偵辦，北檢將陳家欽等5人列為被告，及後認為原函送內容程序不完備，將退回原機關再行詳查。內政部27日則強調，徐國勇無權干涉政風處調查或更改移送公文，移送當天就立即向行政院長蘇貞昌報告，絕對沒有所謂內鬥。

圖為內政部長徐國勇（右）及警政署長陳家欽（左）。（聯合報）

蘇貞昌：疫情嚴峻 為甚麼這樣亂

不過，蘇貞昌28日在視察酒廠時受訪表示，這是從未有過的重大事件，令他心頭很沉重。如果部長覺得署長不適任，應該告訴他，「也可以直接把他拉下來或調整職務」，但過去這段時間「從來沒跟我講」，直到移送法辦當晚8時多才致電給他辦公室主任，稱「因為忙，忘了向院長報告」，竟是這樣的理由。

蘇貞昌說，當疫情嚴峻的此時此刻，「國人同胞一定看不懂為甚麼這樣亂，一定也不樂見這樣亂。」他昨天已找陳家欽，並指示兩點交代，一是堅守崗位，在疫情嚴峻下，帶領7萬多警察人員，做好防疫治安，二是坦然面對，長官這樣處理，進入司法，用司法程序來證明清白及對錯。

（綜合報道）