【新冠肺炎】台五旬男無外國旅遊史　2月28日現症狀今日才確診

台灣中央流行疫情指揮中心3月28日14時宣布，新增16位新冠肺炎確診病例，其中有2例本土病例，其餘14例為境外移入。目前台灣累計確診案例達283人，分別為241例境外移入及42例本土病例，其中2人死亡，30人解除隔離。

這次台灣公布的兩個本土病例，為一名50多歲男性（案268）與30多歲男性（案269），兩人均無外國旅遊史。台疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，本土個案發病時間距今較久，接觸者人數恐怕會比較多。

其中案268令人憂心，因該個案早在2月28日出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等症狀，曾多次就醫，但前3次被認為是感冒，直到3月25日再赴醫院經院方採檢通報，於今（28）日確診。目前衛生單位已初步掌握同住家人、工作同事與就醫接觸者等共102人，將進一步調查案268發病前活動史和暴露史，以釐清感染源。

日前傳出台環保署秘書室一名員工確診後，今公布桃園機場旅服中心一名員工也確診，機場已經全面啟動消毒，該名員工的三位同事也都返家進行14天自主隔離。據瞭解，該員工近期並無旅遊史，推測應是在機場工作時接觸了確診旅客，導致感染。

對於3月27日台灣大學向中研院索取確診者足迹訊息，卻遭到台衛福部疾管署拒絕，而在臉書（Facebook）粉絲專頁發聲明一事，台疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，是看到媒體報道才知道此事，台大與中研院溝通希望能讓雙方獲得彼此信息，這也對台大3萬多名師生安全較有保障。台疫情指揮中心發言人莊人祥回答：「中研院向我們要疫調內容，那是屬於法律文件，本來就不能給。如果是台大自己去問中研院的員工，由員工說明是沒有問題，應是三方在認知上有落」。

台疫情指揮中心指揮官陳時中則強調「民眾、企業、大專院校想要自主揭露疫情訊息，只要不要牽涉個人資訊，不影響基本權利我都不反對，不過大家認為有必要，經過溝通之後，將會給予準則」，表示日後將會訂定相關規則，沒必要因溝通不完全而產生誤解，防疫應以合作代替對抗。