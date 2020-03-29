疑因不熟路況　台灣前國防部副部長王文燮新北自炒撞欄不治

據台灣《聯合報》報道，台灣前國防部副部長、陸軍二級退役上將王文燮今天（29日）清晨6時左右開車行經新北環河快速道路往中和時，撞上道路中央分隔帶，經急救後於上午8時40分在永和耕莘醫院宣告不治。 由於案發路口的閉路電視損壞，警方初步研判王因不熟悉路況，自撞分隔帶肇禍。

王文燮（前左）生前照片。（聯合報）

現年87歲的王文燮生於山東省日照縣，曾歷經白色恐怖時期，在澎湖「七一三事件」中被強迫入伍。王文燮為知名統派退役軍官，曾公開呼籲兩岸應統一，批評民進黨政府年金改革、轉型正義等政策，2016年曾與夏瀛洲、吳斯懷、陳廷寵等退役將領赴陸參加紀念孫中山誕辰150周年大會，在台下聽中共總書記習近平講話而遭受台灣輿論指責。

今天上午6時左右，王開車從住家新北市新店區出門，欲前往中和區拜訪友人，卻在行經新北環快保生路口時撞上分隔帶，行經的路人發現報警，救護員到場後發現王已失去呼吸心跳，送往醫院急救後仍宣告不治。

事發現場。（網上圖片）

由於該路段閉路電視故障，警方調閱該路段前、後的閉路電視，發現此路段案發2分鐘內僅有王一人經過，車上也僅王一人，研判王為自撞分隔帶；王翁家屬則表示，他身體健康，平時也會自己開車出門。警方調查，王文燮雖已高齡87歲，但也領有未逾期75歲以上高齡駕駛的駕照，經事後抽血酒測亦確認未有酒駕，目前遺體已停殮於台北市第二殯儀館。

（綜合報道）