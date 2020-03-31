【新冠肺炎】第二班「類包機」載214名台人抵台　仍有500台人滯湖北

從上海起飛的第二班滯留湖北台人「類包機」，已於3月30日晚間21時許在台灣桃園機場降落。此次原預計載回217位台人，然因其中3人「大陸居民往來台灣通行證」（大通證）過期等因素無法登機，僅有214人搭機返台。加上3月29日第一班「類包機」，共計有367名台人返台。目前仍有約500位台人滯留湖北。 關於「類包機」和包機有何區別，早前，陸委會主委陳明通曾強調，類包機是固定航班，和武漢包機不一樣。

第二班「類包機」於當地時間3月30日晚間抵台，共載回214位台人。圖為第一班包機抵台後，台人接受檢疫。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

繼第一班「類包機」後，3月30日晚間，華航第二班「類班機」從上海起飛返台。前一日因「大通證」過期未能搭上第一班「類包機」的柯姓陸配，經華航協助聯繫上海市台辦後，已於3月30日上午在上海市公安局出入境管理局取得「大通證」單次簽註，順利搭上第二班「類包機」。

第二班「類班機」原本預定搭載217位滯留湖北台人，不料又有李姓和楊姓兩名陸配因「大通證」過期，無法登機，且兩人都有孩童隨行。其中，李姓陸配8歲女兒因擁有「中華民國護照」及台胞證，因此在友人陪同下，先搭機返台。另一名楊姓陸配則因女兒只有3歲，與其暫留上海。

據悉，第一批包機於2月3日由大陸東航載回247人，第二批包機則在3月10日由台灣華航及東航各一班包機載回361人。而3月29日及3月30日的華航兩班「類包機」，共搭載367人返台。目前仍有約500台人滯留湖北，其中大部份在尚未解封的武漢。

陳時中在湖北宣布將「解封」時曾表示，當地台人可比照海外其他地區台人返鄉標準。但專業意見被「國家角度」覆蓋。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

另一方面，台陸委會主委陳明通3月30日表示，「武漢包機」與上海「類包機」不同，後者是兩岸固定航班，性質不一樣。僅管武漢官方宣布將在4月8日解封，但仍存在變數，因此針對後續協助滯留台人返台的包機，仍在協商中。

此外，針對外界認為台灣對大陸疫情缺乏善意，陳明通表示，其實在2月3日第一批武漢包機抵台時，台政府曾在庫存足夠考慮下，準備1萬份防護衣，希望透過東航捐給大陸防疫。「但東航當時認為作業不及，沒有收下。」「後續兩岸包機協商事宜繁多，台灣也就沒再提及。」

367位滯留湖北台人能夠平安返鄉，值得肯定。但此次「類包機」也驗證出民進黨政府「政治先於人道」的事實。

首先，在大陸宣布湖北將「解封」當下，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，既已解封，就無繼續「註記」需要，當地台人可比照其他地區台人返鄉。但隔日就轉彎，不取消註記、提出「類包機」，稱是台行政院基於「國家角度」的安排。

其次是民進黨政府此前多次強調「弱勢優先」，這次卻放棄加速第三批武漢包機的兩岸協商，選擇單方面在千里之外開一扇「窄門」，讓包括老弱婦孺在內的數百台人冒着風雨，顛簸十幾個小時奔赴上海。其三，台灣此前限制陸生等返台，常強調要「減少移動風險」，這次卻對數百台人的風險「視而不見」。

必須強調，現代民主政府的權力基礎應是人民，政府應有保障人民生命財產與自由的責任，且不應以多數人犧牲少數。當前，民進黨政府不斷高舉「國家角度」大旗，「人民角度」被迫閉口不語，但這對台灣人民的未來真的有利嗎？值得深思。