藍營立委稱台灣非國家遭蘇貞昌嗆聲　江啟臣批民進黨國家認同混亂

由於前台灣行政院長郝柏村日前逝世，享嵩壽101歲，國民黨主席江啟臣在4月1日主持中常會時，率黨務主管、新任各縣市黨部主委及全體中常委，起立替郝柏村逝世默哀。江啟臣也強調，國民黨沒有太多哀痛的時間，他宣布，即日起成立改革委員會，預計5月下旬完成改革報告。 國民黨籍立法委員陳玉珍日前質詢時說，台灣不是國家，中華民國才是，遭台行政院長蘇貞昌嗆聲不適任國會議員。對此，江啟臣1日表示，民進黨國家認同混亂，也侵害立委職權，他表達強烈抗議。

江啟臣在中常會上表示，郝柏村戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得全黨效法的模範。此外，郝柏村更見證了中華民國百年曆史，擔任過無數國家及黨內要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，他將永遠緬懷「郝伯伯」傳奇的一生。

江啟臣在中常會上也頒發聘書給新任的各縣市黨部主委，其中，出任連江縣黨部主委的陳雪生，還特地把江啟臣的口罩摘掉，再與自己合影留念。（洪嘉徽／多維新聞）

至於國民黨在2020年台灣總統大選中慘敗，進而謀求改革，並將改革鎖定在兩岸論述、黨內組織、青年參與、財務等四大面向。對此，江啟臣在常會中宣布，改革委員會即日起成立，由他本人擔任總召集人，並由國民黨秘書長李乾龍擔任副總召，預計5月下旬之前正式提出改革報告。

不過，國民黨改革委員會的討論項目中，最受人關注的莫過於國民黨對兩岸論述的調整。據悉，國民黨改革委員會成立之前已針對兩岸論述開過諮詢會議，當時會議中定調「九二共識」被污名化一國兩制，成為了「票房毒藥」。由於「九二共識」論述的主要操盤人、前台灣國安會秘書長蘇起，也預計將入列國民黨兩岸論述改革委員會，未來改革委員會如何定論「九二共識」的功能，將是觀察重點。

另一方面，針對陳玉珍在質詢時指台灣不是國家，卻遭蘇貞昌痛批不適任國會議員一事，江啟臣在常會中表示，台灣立法院為中華民國憲政機關，每一個立法委員都是人民依法決定行使職權的代議士，是否具有資格擔任台灣立法委員，絕非行政首長可以非議，蘇貞昌嚴重侵犯台灣立委職權，國民黨深感遺憾，並表達強烈抗議。

江啟臣指出，面對民進黨政府國家認同的混亂，對於憲法國家名稱的輕視，國民黨沒有懷憂喪志的時間，更要儘速調整步伐，才有機會重返執政，進而導正國家發展方向。