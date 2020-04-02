【滅門慘案】台漢除夕燒死6至親　槍決前喊「追殺家人幾世輪迴」

台灣男子翁仁賢自認對家庭付出未獲回報，於2016年除夕，趁家人團年時潑汽油縱火，企圖「滅滿門」，父母等家人6死5傷，一、二、三審法官均認為他手段殘忍，犯後無悔意，一再怨天尤人，去年7月判死確定。 台灣法務部昨晚8時38分對翁執行死刑，兩槍斃命，9時確定身亡，遺體送中壢殯儀館冰存，通知家屬前來領取。而據台媒報道，翁仁賢死前竟講出令人毛骨悚然的遺言：「要家人好好保重身體，等我再追殺你們幾世輪迴」。

根據報道，台灣「死刑執行審議小組」認為，翁身上無再審、非常上訴、釋憲、精神疾病、特赦等停止執行事由，決議執行，送法務部長蔡清祥簽署，最高檢察署隨即交高檢署執行。

法務部指出，翁仁賢火燒手無寸鐵年邁雙親、醫學系六年級親姪兩人、姪媳及父親看護，手段凶殘、泯滅人性，視人命如草芥，令人髮指，並造成家屬無可彌補的哀痛與天倫夢碎悲劇，符合公民與政治權利國際公約所指「情節最重大之罪」，審酌後認為應依法執行，彰顯司法正義。蔡清祥表示，每一案都是經過嚴格審核，確定沒有任何救濟管道才簽署。至於為何選在防疫期間，他表示「沒有時間表」。

不過，民間對於是次槍決也不乏反對意見。國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，「台灣執行死刑的日子，恰好是台灣在新冠病毒（COVID-19）疫情中捐贈一千萬個口罩給歐美而被全球讚譽有加的日子。這十分諷刺，也暴露出台灣試圖掩蓋死刑執行這個壞消息的企圖。」

蔡政府首次執行死刑對象是殺害妻女的李宏碁（圖），在2018年8月31日遭槍決。（自由時報）

蔡任內第二次槍決死囚

這也是蔡英文政府任內第二次槍決死囚，全台現仍有39名死囚待執行；對上一次則是殺害妻女的李宏碁，在2018年8月31日遭槍決。據了解，李宏碁本來有家暴紀錄，2014年4月，李趁妻子送2名女兒到幼稚園時強行抱走女兒，遭到阻擋後竟在眾目睽睽下殺害妻子，小女兒見狀趕緊趁亂逃進幼兒園，李宏碁便擄走年僅6歲的大女兒，隔天凌晨於新竹山區被發現在車內燒炭。

李宏碁被救活，但女兒卻因腦部缺血，拖了2個月不治。當時一審法院判處他無期徒刑，但他卻嗆聲「不死不休」，揚言再對妻子親友不利，二審認為他惡性重大判處死刑確定。

（綜合報道）