稱家人不接電話惹怒　台男放火燒死中風祖母　法院判無期徒刑

台灣24歲謝姓男子縱火燒死年近八旬的中風祖母，事後逃逸，最後在網咖店遭警方逮捕到案。謝稱因家人不接他的電話，才憤而縱火，基隆地方法院依縱火、殺人等罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。高等法院今撤銷改判，但仍維持無期徒刑。

前年4月底，謝姓男子縱火燒死中風祖母，照顧阿嬤長達7年的印傭阿咪逃出火場時大叫「他是故意縱火要燒死人的」。（聯合新聞網圖片）

謝長期失業，有多次毒品前科，因沒有錢吸毒，經常向家人要錢，動輒破壞家中物品。前年4月底，謝縱火燒死住在3樓的78歲中風祖母；火勢發生時，照顧謝的阿嬤7年的印傭阿咪逃出火場時大叫，「他是故意縱火要燒死人的」。阿咪證稱清楚看到謝當晚在住家2、3樓間走來走去並縱火燒屋。

基院開庭時，謝承認縱火，表示因案發前一天，數度打電話給家人，家人都不接，才一時氣憤下縱火，對祖母的死表達難過。法官調查，認為謝不是對祖母或外傭有怨懟，而是撥電話沒人接，他母親也因害怕兒子先前的家暴行為，手機關機下，他一時盛怒而放火。

基院指出，死者女兒、媳婦均稱，謝的行為不應該，「但他從小就是很有禮貌、很乖的小孩」，直到父親死亡以後，才開始出現脫序的行為。死者媳婦更表示，丈夫生前曾表示希望能再給謝一次機會。

法官認為，謝執意放火，犯行嚴重，考量謝犯案前與祖母相處還算良好，加上醫院曾替謝進行精神鑑定，認定他挫折耐受能力較差、且有物質使用障礙症，可能影響判斷力。地院表示，謝所犯的罪行都屬於無期徒刑、死刑的重罪，但考量上述情節，判謝無期徒刑並褫奪公權終身。

高等法院今雖撤銷原判決、重新認定犯罪行為，謝仍是無期徒刑。

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