【罷免韓國瑜】聯署書仍在查對　台選委會已對罷韓案展開相關演練

高雄市長韓國瑜罷免案仍在延燒當中，罷韓團體日前已將40萬份的罷韓聯署書送交給高雄市選委會進行查對，若合格聯署書高於法定的23萬份，罷韓案才能交付選民投票，依規定應於4月18日前公告查對結果。

儘管聯署書查對期仍未截止，台灣中央選舉委員會主委李進勇今天（6日）表示，對於罷韓案，「我們必須做好事先準備」，所以各種可能的狀況，都在演練當中。

高雄市長韓國瑜罷免案仍處於查對聯署書階段，不過台灣中央選舉委員會主委李進勇表示，由於中選會必須做事先準備，所以有針對各種可能狀況進行演練。（中央社）

李進勇今天赴台灣立法院備詢，並接受台灣媒體聯訪。針對罷韓案有何相關措施，李進勇指出，所有的工作都必須事先做好因應，儘管罷韓案到底能否成立（進入實際投票階段），還有待於中選會召開委員會進行結果審定，但中選會仍必須做好事先準備，所以目前有針對各種可能狀況進行演練。

李進勇表示，若罷韓案成立進入投票階段，因為選務規模較大，因此防疫的壓力也會隨着增大，對此，中選會將事先與疾管署、衛福部、內政部等相關單位進行協商，希望共同做好防疫工作，使選民的權利能真正呈現。

另外，民進黨立委在質詢時，也針對疫情可能會影響選民出門投票一事，向李進勇表達關切，包括選民在排隊時如何遵守防疫距離，甚至是蓋票章也會被不同選民大量重複使用，也可能存在防疫風險，甚至民進黨立委也建議，是否要採用拋棄式的塑料選章，避免大量重複使用。

李進勇答詢時強調，從選務機關而言，當然希望將選務辦好，使選民願意出來投票，藉此提高投票率，但當下有疫情影響，要如何排除民眾恐懼，不要因為疫情影響投票意願，確實是中選會的挑戰，包括動線安排，室內人數配置，都會加強規劃。李進勇也希望，希望民眾不管有無症狀，進入投票所時都能戴上口罩。