【新冠肺炎】蘇貞昌駁私藏口罩援外質疑　拒藍營呼籲直接派錢紓困

蔡英文4月1日在台總統府內發表「敞廳談話」，宣布捐贈1,000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，但有輿論質疑，台灣是「暗槓產能」布一場「口罩外交」之局。（按槓意指「暗地裏使絆」、「私藏」）對此，台灣行政院長蘇貞昌今天（7日）強調，絕對沒有「暗槓產能」，台灣政府是努力增產、審慎有效使用口罩，並把愛心給世界需要的人，並指台灣目前的防疫政策，獲得世界多國領袖稱讚肯定，也獲得多國媒體大幅報道，呼籲台灣民眾相信政府。

蘇貞昌表示，台灣政府對口罩的每一片，都是非常認真、嚴謹的使用，絕對沒有私藏濫用。（中央社）

台灣《聯合報》4月7日在社論中質疑，蔡英文宣布捐贈口罩時，台灣口罩日產能已達1,320萬片，但據推估，台灣每日生產的口罩，約有200多萬片至500多萬片口罩「不知所終」；台灣指揮中心從未完整公開每日口罩生產、分配數量，但從台灣共6萬多名員警，每人一天分配不到一片口罩，以及台灣疫情指揮官陳時中公開教民眾「電鍋蒸口罩」來看，顯然台灣捐口罩，並非「行有餘力」，而是「暗槓產能」，等待時機出手，布這場「口罩外交」之局。

針對「暗槓產能」的批評，蘇貞昌很有話說，他4月7日赴台灣立法院備詢前受訪時「講好講滿」，足足講了3分鐘，先拋媽媽的故事指出，「我媽媽從小就告訴我們，自己吃剩的才要給人家、省吃儉用，幫忙鄰居以及有困難的人，才是高貴的情操」。蘇貞昌自言，台灣從一開始禁止口罩出口，一方面是台灣自己努力增產，另一方面就是省吃儉用，從1天2片口罩，到後來的3、4片，到現在的14天9片，「不敢揮霍浪費，一步步給台灣民眾方便」，同時也節約使用，來幫助世界上有幫助的人。

台灣總統蔡英文（前左1）參觀工廠瞭解口罩生產狀況。（中央社）

蘇貞昌強調，台灣人這種愛心跟高貴情操，獲得世界很大的肯定，這是台灣人一代接一代所留下的珍貴資產；至於口罩隨着產能變化，台灣政府是一步步的努力、節制使用口罩，包括給購買民眾方便增加片數、第一線醫療人員口罩無缺，還能增加備用容量、供公務需要的人方便取得，甚至是給頻繁出入醫院的重症患者，也能拿到口罩，「政府對口罩的每一片，都是非常認真、嚴謹的使用，絕對沒有暗槓」。

蘇貞昌表示，台灣政府很嚴謹的一方面努力增產、一方面謹慎使用、一方面有效運用，一方面又把愛心給世界需要的人，現在台灣的防疫政策獲得全世界各國領袖稱讚肯定，也獲世界媒體大幅報道，甚至比爾•蓋茨（Bill Gates）等人，「都一再肯定台灣這個國家，這是台灣人很難得被世界這麼重視、肯定的時候」，希望台灣民眾多多珍惜，身上有全世界最穩定、便宜的口罩，同時相信台灣政府絕對不用暗槓、濫用，「請大家放心」。

國民黨呼籲，台灣政府因應新冠肺炎的第二波1兆500億新台幣紓困方案，應直接安排發現金。（國民黨立院黨團提供）

另針對在野黨呼籲，台灣政府因應新冠肺炎的第二波1兆500億新台幣紓困方案，應直接安排發現金，蘇貞昌直接拒絕在野黨的呼籲，「基於過去經驗，發現金效果並不好，所以台灣政府並沒有取採這種最方便的發錢了事，而是一個個行業規劃，希望能雨露均霑、立竿見影，期盼用最有效的方式，能夠誘引消費，刺激、帶動更多產業振興起來」。蘇貞昌強調，台灣政府規劃的這些方法，其實是更忙、更辛苦，如果只是發現金，固然有人會消費，但也會有人就把錢存起來，以前的這種做法效果不大。