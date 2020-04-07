【罷免韓國瑜】高雄37萬人聯署罷韓　6月中旬進行最終投票

高雄市選委會在4月7日下午，公布韓國瑜罷免案的聯署查對結果，最後罷韓案取得37萬7662份聯署書，高於法定的23萬份門坎，韓國瑜罷免案確定將進入最後的投票階段，投票日預計落在6月中旬。

由於台灣公職人員罷免流程共分為三個階段，包括第一階段聯署、第二階段聯署，以及最後的投票階段，此次罷韓案通過的是第二階段聯署。

依照台灣選務相關規定，高雄選舉人數約為229萬人，罷韓第二階段連署過關門檻為高雄市選舉人數的10％，也就是約23萬份，罷韓團體在3月9日繳交了近40萬份聯署書給高雄市選委會，經高雄市選委會查對後，其中有37萬7662份聯署書判定為合格，也大於聯署門坎，使韓國瑜罷免確定可交付投票階段。最後，若要讓韓國瑜免除高雄市長的植物，除了投票時的同意票大於不同意票之外，同意票的票數還要達到高雄市選舉人數的25％，也就是約58萬張同意票。

高雄市長韓國瑜（圖）3月31日戴著口罩，在鳳山行政中心主持市政會議。（中央社）

不過，台灣選舉罷免法令也規定，公職人員就職未滿一年不得罷免，但罷韓案卻能在韓國瑜就職周年隔日，隨即上繳約3萬份的第一階段罷免聯署書，使藍營方面質疑罷韓有違法「偷跑」之嫌。國民黨立法院黨團方面，也在4月7日上午召開記者會，大力要求台灣中選會應正視韓國瑜罷免案的適法性。

對此，由民進黨任命的台灣中選會主委李進勇於台灣立法院答詢時表態，他認為罷韓案在時間點上是合法的。

不過，台灣選舉罷免法令也賦予韓國瑜可提起罷免無效之訴的權利，依照當前藍營對罷韓案的爭點看來，就算投票結果令韓國瑜去職，也不能排除罷韓案會進入下半場的「司法戰」。