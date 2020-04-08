【罷免韓國瑜】韓國瑜出手反制　興訟指罷韓聯署違法偷跑

高雄市長韓國瑜罷免案越演越烈，經過高雄市選委會查對罷韓聯署書後，確定罷韓案通過第二階段聯署，將交付投票決定韓國瑜去留。然而韓國瑜方面也出招反制，在4月8日透過親信向台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行罷免。韓陣營認為，台灣選罷法令規定，公職人員就任滿一年才能罷免，但罷韓團體交出的第一階段聯署書中，有7,000餘份的簽署日期，早於韓國瑜就任周年日，有違法之嫌。

台灣公職人員罷免流程共分為三個階段，包括第一階段聯署、第二階段聯署，以及最後的投票階段，罷韓案目前已通過第二階段聯署。根據高雄市選委會4月7日公告的聯署書查對結果，罷韓案取得37萬7,662份第二階段合格聯署書，高於法定的23萬份，確定將交付投票，成為台灣首宗成功交付投票的縣市首長罷免案，預計實際投票日將落在6月中旬。若要讓韓國瑜免除高雄市長的職務，除了投票時的同意票大於不同意票之外，同意票的票數還要達到高雄市選舉人數的25％，也就是約58萬張同意票。

王淺秋（右）為韓國瑜親信，分別於2018年高雄市長選戰、2020年台灣總統大選中，擔任韓國瑜發言人。（洪嘉徽／多維新聞）

面對罷免案來勢洶洶，韓國瑜方面決定透過法律途徑反制，委託自己的親信，前高雄市新聞局長王淺秋，以及律師出身的國民黨考紀會主委葉慶元，4月8日向台北高等行政法院遞狀，希望法院能裁定暫停執行罷免案。韓國瑜陣營的質疑為，台灣選舉罷免法規明定，公職人員就任未滿一年，不得罷免。但是，罷韓案第一階段繳交的近3萬份聯署書中，多達7,143份的簽署日期，早於韓國瑜2019年12月25日的就職周年日，於法應該剔除。

韓國瑜陣營認為，這7,000餘份聯署書剔除過後，罷韓案的第一階段聯署書份書將只剩下2萬1,417份，低於法定門坎2萬2,814份，使得罷免行動失效。令韓國瑜陣營不滿的是，台灣中選會掩護罷韓方的違法提案，促使罷韓跨過提案提案門坎進入第二階段，甚至是最後的投票階段。韓陣營怒指，這次的罷免案，根本就是民進黨政府的違法奧步（閩南語，指卑鄙的手段）。

王淺秋與葉慶元（左側手持文件者）遞狀後，接受媒體採訪。（洪嘉徽／多維新聞）

王淺秋4月8日向法院遞狀後，接受媒體採訪時表示，目前相關防疫工作正如火如荼進行中，罷免投票難道沒有群聚感染風險？尤其罷免投票還要花台灣人民納税錢新台幣1.1億元來辦理，有花納税錢搞鬥爭的道理嗎？何況韓國瑜就任第一年內，執行的都是民進黨去年編列的預算，新的一年起才能做自己的規劃，為什麼罷韓團體還要扯後腿，不讓市府好好做事？

另外，台灣內部也由輿論要求，既然罷免案已經通過第二階段，韓國瑜就應該請辭下台，以免繼續耗費社會資源。葉慶元反指，如果是這樣，那麼前時代力量立法委員黃國昌，在任內遭遇罷免案時也應自我請辭，但最後黃國昌的罷免案仍是依最後投票結果保住立委職務，關於罷免案通過第二階段聯署就要自請下台一事，憲政上並無先例。