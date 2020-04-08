【新冠肺炎】武漢解封台商回家難　藍委：台灣人不要為難台灣人

隨着大陸新冠肺炎疫情整體趨緩，湖北武漢業於4月8日解封。此前兩批武漢台商返台包機問題不斷，遂讓兩岸矛盾不斷加深，迄今仍滯留當地台灣人當如何返台再度受到關注。 有國民黨立委表示，現在台灣政府對待滯陸台人與滯留歐美的台人是「雙重標準」，應該讓在武漢的台灣人還千里迢迢到外地搭機，「台灣人不要再為難台灣人」。

湖北省台辦負責人8日表示，希望滯留湖北多日的台胞能夠順利返鄉。他說，兩個多月來，我們一直積極想辦法，在有關方面大力支持下，努力協助需要返台的台胞及早安全順利返台，但由於民進黨當局不斷阻撓拖延，大批台胞有家難回。

他表示，2月底民進黨當局將上千名在鄂台胞列入「注記管制名單」（台灣方面規定，凡在名單者，返台須集中檢疫隔離，且須以包機模式返台）不許他們自由返鄉。這位負責人表示，在離漢離鄂通道管控解除後，希望民進黨當局尊重台胞返鄉需要，不要繼續無視這些台胞的利益。

前幾批台政府的包機與「類包機」，政府均以極高的防疫標準讓滯陸台人返台。（中央社）

目前，「注記管制名單」仍未撤銷，湖北台灣人仍然不能自由返台。陸委會主委陳明通先前在立法院表示，目前仍約有400多名台灣人在湖北，隨着湖北也正式解封，這些人要怎麼返台成了當前兩岸關係的重點議題之一。

對此，國民黨立委喊出執政的民進黨應以同樣標準看待滯留歐美與湖北武漢的台人，呼籲取消對湖北台人的身份註記，讓他們自由返台；但民進黨立委則認為，身份註記與包機形式都是為了保護在陸台人，未來台灣政府會盡快以「類包機」等模式讓這群人返台。

國民黨立委鄭麗文於4月8日受訪表示，滯陸台人歷經兩個月都還沒遭到傳染，其實非常辛苦，如今隨着武漢解禁、當地疫情大幅舒緩，由於台灣內部已有不少人稱政府對於滯陸台人與滯留歐美的台人是「雙重標準」，執政黨應以便民為優先考量，而不是以政治為考慮，讓這群人還千里迢迢到外地搭機，「台灣人不要再為難台灣人」。

第2架湖北類包機3月30日晚間9時38分返抵桃園機場，接回滯留湖北的214名台灣人。（中央社）

國民黨立委陳玉珍認為，隨着武漢解封，兩岸政府應以蒼生為念，針對滯陸台民返台議題好好進行協調，使滯留當地的同胞可直接從武漢搭飛機返台；除了希望兩岸政府可再採包機模式，讓當地台人可以直接武漢回台之外，陳玉珍還希望政府能隨着武漢解封，取消這群人的註記，讓這群人可享有自由回家的基本人權。

面對藍營期盼政府可以採武漢當地包機、註銷武漢台人的旅遊註記，使當地台人可以自由返台，民進黨立委陳亭妃在受訪時指出，註記既是保護台灣人，也是對於武漢台商的導護，由於武漢解封，政府也將推動以「類包機」等方式，讓台商儘快返台。

民進黨立法院黨團鄭運鵬則表示，雖然中國大陸宣稱肺炎疫情受到控制，但由於近日中央流行疫情指揮中心提到搭乘飛機具高度感染風險，再加上湖北、武漢實為疫情發生地，若沒有必要、且沒有高規格防疫，還是不要搭乘較佳；鄭運鵬也認為，基於湖北、武漢是疫情起源處，政府採最高規則措施應對是應該的，也希望台人能體諒。