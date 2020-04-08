盜版影視網站「楓林網」遭查封　兩台男經營6年賺逾1500萬港元

台灣最大的盜版影視網站「楓林網」，因涉及大量盜版戲劇、電影、動畫或綜藝節目，多家影劇公司不堪其擾向警方報案，美國電影協會、日本日劇協會也跨海向台灣提告。 台灣刑事局上月底將兩名負責人拘捕，「楓林網」亦被查封。據報道，兩人經營網站6年，至少賺取6000萬元新台幣（約1540萬港元）。

「楓林網（8maple.ru）」侵權金額近10億元新台幣（約2.6億港元）。（楓林網）

綜合台媒報道，「楓林網（8maple.ru）」流量高居台灣所有盜版網站第1名，疑犯利用註冊境外主機架設免費台劇、日劇、韓劇、泰劇、中國戲劇及歐美電影等影視頻道，供大量海內外民眾觀賞，再利用影片播放前10秒時間播放廣告，向各大公司收取廣告費用，一個月最多可賺取200萬新台幣（約51萬港元）流量點擊費，經營6年來賺取超過6000萬元新台幣（約1540萬港元），侵權金額近10億元新台幣（約2.6億港元）。

台灣警方上月將兩人拘捕。（聯合報）

以廣告流量賺取巨額收入

美國電影協會代表6大片商，去年11月委託在台律師提告。台灣刑事局電信偵查大隊第一隊追查，上月31日在桃園八德區透天別墅逮捕陳男及莊男，桃園地檢署複訊後，陳男50萬新台幣（約港幣13萬元）、莊男30萬新台幣（約港幣8萬元）交保。

主犯陳男今年33歲，與32歲共犯莊男是大學同學，兩人關係非常好，且都喜歡看電影，曾經做過未公開影視網站，之後更進一步透過破解合法線上電影，將內容重製到網站，之後創立虛設的廣告公司，並透過境外雲端公司放置盜版影片，讓民眾觀賞影片前點擊廣告賺取非法獲利。《三立新聞》報道，陳男及莊男今年初在桃園八德區買下2棟透天別墅當鄰居，兩人各捧著1600萬新台幣現金（約410萬港元）買樓，讓房屋中介大吃一驚。

兩人過去都就讀台灣北部某大學理工科系，拿到獎學金再保送台大碩士，利用資訊科技專業躲避追緝。

「楓林網」遭台灣刑事局查封。（台灣刑事局）

8個網址被封網

台灣警方表示，台灣三立電視台4000多集連續劇遭侵權，美國電影協會去年11月跨海委任律師提告，日本日劇協會本月1日也提告求償，後續將再通知韓國、大陸影劇公司，詢問是否有提告意願。此後，查緝到的楓林網8maple.ru、8maple.com、eyny.tv等8個網址，對應25台雲端主機部分，已經依法查扣並針對網站主機封網。

（三立新聞／中央社／聯合新聞網）