新冠肺炎｜戲院停工盜版網用戶急增　三大高流量片霸韓國領先

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，電影業大受影響。電影製作無止境停工、電影映期無限期延後，多個地方的院線復工無期。在這段居家自我隔離的時期，有統計公司研究發現，全球高達112億人次曾登陸盜版網站觀看或下載電影，以消磨時間。

全球狀況儼如《世紀戰疫》一樣，戲院復工無期，百業蕭條。（《世紀戰疫》劇照）

全球電影兩大票房來源的中國及美國因應疫情嚴峻關係，所有院線被迫暫停營業。在一月時，中國率先因為疫情的關係，把全國近7萬間戲院關閉。雖然早前曾有報導指，中國的戲院復工在即，但最後也空歡喜一場。約一個多月後，AMC、Regal及Cinemark等都宣布全面停業。在這氛圍下，有專家預測，網上觀看盜版電影的人數將持續攀升。

2011年上映的《世紀戰疫》再次成為大家重溫的電影。（《世紀戰疫》劇照）

據數據公司Muso在日前（1日）公布的研究顯示，由於戲院重新開業無期，部份地區的盜版情況日益增加。根據Muso的報告指出，從1月18日到1月26日及世衛把COVID-19定為「全球大流行」後，電影盜版網站的瀏覽量增加了百分至八十九。其中中國成為全球最多人觀看盜版電影的國家，從1月至2月間，網上觀看盜版的人流增加了百分之十二。

在今年奧斯卡勇奪最佳電影的《上流寄生族》，都是網民消閒的選擇。（《上流寄生族》劇照）

除此之外，Muso又發現透過種子檔案下載盜版電影觀看的情況都激增。在1月至2月，全球平均每天下載盜版電影增加了百分之三十六。在1月至2月這期間，無論是網上觀看盜版，還是透過種子檔案下載盜版電影，有三部電影都成為大家的最愛。第一名是今年奧斯卡最佳電影，由奉俊昊執導的南韓電影《上流寄生族》；第二名都是南韓電影，是2013年上映的《戰疫》；第三名則是荷里活電影，在2011年上映的《世紀戰疫》，最後兩部都是醫療主題，跟疫情有關。

然而，據《whats-on-netflix》數據，截止3月，Neftlix的8部最高觀看的影視作品總和，都僅僅超過5億人次。