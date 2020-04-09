【新冠肺炎】以色列總理稱台監控人民手機　台交通部：只監控定位

台灣政府為遏阻疫情擴散，在這次防疫期間啟動各項資訊監控措施，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也曾表態指會採取類似台灣的監控系統來防堵疫情，實時追蹤受病毒感染的病人的手機。台灣交通部常務次長祁文中9日表示，該部有蒐集相關大數據，藉着蒐集範圍設定，使進入範圍內的手機可以收到通知簡訊，但政府不會得知民眾的身份，也不會監控活動內容。

由司法及法制委員會召委李貴敏（左）排案的「電子監控追蹤手機如何確立法律界限」報告，某種程度也針對了近日政府的「科技防疫」政策進行探討。（國會頻道）

為防止一般民眾在清明連假期間「群聚」於各觀光景點，台灣中央流行疫情指揮中心於連假期間對到過11個景點者發佈警示警訊，國民黨立委李貴敏以此追問，行政機關是否掌握民眾的手機通訊，才能對特定區域發送簡訊，更質疑官方是否能辨識民眾的行動。祁文中回應指出，政府僅知道民眾已經踏入某個區域，不會辨識任意人民行為。

近日民進黨政府多宣傳自身的防疫成功經驗，甚至連以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）都表態將採取類似台灣的監控系統來防堵疫情，面對台灣官方是否曾「直接或間接參與外國監控的技術，或者是合作案」的質疑，在場包含行政院資安處、通訊傳播委員會代主委、法務部調查局長等所有列席官員均未承認有此一事。

通傳會代主委陳耀祥表示，針對近日媒體報道內塔尼亞胡對台灣電子監控系統的評價，台官方從來沒有跟以色列合作過，這可能是媒體報道衍生的誤解，但以色列所提到的技術，在台灣是由中華電信負責開發，故也沒有台灣與國外合作的問題，台灣的技術沒有給以色列。