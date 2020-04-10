國民黨主席江啟臣：九二共識能否存續應問北京

國民黨黨主席江啟臣4月9日表示，即使九二共識的背後精神仍然存在，但這段期間以來，國際情勢和兩岸之間都發生很大變化，國民黨敗選後，兩岸政策當然成為檢討標的；「九二共識能不能繼續存在，不能單方面怪到國民黨，也應該問問北京，對共識的態度有沒有改變？」

江啟臣表示，九二共識能不能繼續存在，不能單方面怪到國民黨，也應該問問北京，對共識的態度有沒有改變？（多維新聞）

江啟臣接受台媒《聯合報》專訪表示，台灣跟國際關係的發展脱不了兩岸，但單論兩岸關係，國民黨也沒辦法由「兩岸看兩岸」，尤其現在環境更沒辦法，兩岸關係受制於國際變化。

江啟臣指出，九二共識成形至今已近30年，這段期間台灣外部與內部結構都出現轉變，即便「九二共識」背後代表的擱置爭議、求同存異精神仍在，但共識因有一方調整，創造模糊與彈性空間越來越小，導致共識認知產生問題。

江啟臣認為，九二共識能不能繼續存在，不能只怪到國民黨，包括北京在民進黨執政後，態度也發生改變，所以現在應該要問北京，對共識的態度有沒有改變，是不是還有模糊或中華民國表述空間？

另針對國民黨內有中常委提議，台灣應對外自稱「中華民國台灣」，江啟臣強調，國民黨畢竟不同於民進黨，且國家定位在於憲法，目前國號叫「中華民國」，這也是台灣人民最大公約數，所以對國民黨來說，應該如何在憲法基礎上捍衛中華民國，確保自由民主，相反的，民進黨則應該回應，要不要推動台獨黨綱。