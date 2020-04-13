前民進黨中國部副主任：喊話蘇貞昌　兩岸路線應以蔡英文為尊

新冠肺炎蔓延全球，然而過程中帶來的不只是傷痛與死亡，也激起許多仇視與對立。台灣大選後未平息的反中氛圍，也乘着新冠疫情衝上高峰，不只兩岸官方，連民間也陷入對立的惡性循環。蔡英文正式宣示第二任期開始的5月20日即將到來，針對疫情中兩岸民間敵意高漲的原因與解方、台灣如何拿捏與中美的距離、民進黨政府在兩岸議題上出現「多頭馬車」，以及蔡英文5•20就職演說可能方向等問題，原民進黨中國事務部副主任、2000年陳水扁競選總統國防白皮書撰述委員、台灣「兩岸政策協會」現任秘書長張百達，以個人身份接受多維新聞專訪，文分上下兩篇，本文為下篇。

【兩岸關係】前民進黨中國部副主任：「反中」並非民進黨的DNA

張百達表示，ECFA如果中斷，那也是今年下半年的事情，這取決於上半年兩岸關係上的發展，特別是蔡英文的520談話如何。（洪嘉徽／多維新聞）

ECFA是否中斷 蔡520談話是關鍵

多維：待新冠肺炎疫情結束後，外界都等着看大陸對台政策是否發生變化，最直接的就是ECFA是否中斷，您覺得這個可能性高嗎？

張百達：大陸對台政策有一定的延續性、穩定性及發展性，我們不敢排除ECFA中斷的這種可能性，但就時間點來講，這是下半年的事情，取決於上半年兩岸關係上的發展，特別是蔡英文520的談話。如果兩岸關係在這之前有局部緩解或逐步穩定，北京當局在主觀上應該不會有想透過中斷ECFA這種方式來懲罰台灣。

如果ECFA對兩岸有利，我認為北京不會想要中斷ECFA，特別是從習近平相關對台談話來看，大陸早期提出三通，到習任內除了提出兩岸融合發展外，也提出包括新四通的政策主張，那維持ECFA其實是符合大陸對台整體戰略的方向；相反的，北京如果取消，代表兩岸經貿會進一步脱鈎，這並非他們的戰略選項，他們反而希望，兩岸經貿能有更緊密的結合，即所謂的「下層結構決定上層結構」。北京對台政策是希望透過兩岸在經貿上的整合，強化兩岸之間的互賴關係，來避免台灣在政治上走向分裂的情況。

我們也要注意到，一些像是防疫物資或滯漢台人返台議題上，雙方能夠善意溝通，互釋善意，共同合作，或是蔡政府2月初在大陸疫情特別艱困的情況下，原擬捐助支援1萬件防護衣給第一線抗疫的醫療人員，這件事雖然沒能落實，但相信對岸應該能夠理解我方所努力想要表達的善意。

多維：若北京改變對台思維，未來兩岸間發生軍事衝突的可能性如何？

張百達：就算北京思維不變，台灣也要避免兩岸衝突的可能性，如果北京改變對台思維，就要先問改變的方向為何？有沒有可能基於過去對台政策的實踐、反思及檢討，而有新的戰略性突破。也就是說，北京基於綜合的全面評估，如果有意願跟蔡政府突破目前的僵局，那對台政策的改變，就不一定是往壞的方向去，這還要觀察；但軍事衝突的可能性，我們始終不能排除，對於長期研究軍事與戰爭個人而言，「我們非常不希望看到兩岸發生軍事衝突，或走向戰爭之路」，我們都應該深刻認識戰爭的殘酷性與後遺症。

多維：您預估蔡英文第二任的就職演說，會維持在2016年「尊重九二會談歷史事實」，以及提出《憲法》、《兩岸人民關係條例》的基調嗎？或者會對大陸更加強硬？

張百達：有一個可以觀察的點，以法律面來講，蔡英文的第二任期雖然在520才開始，但就政治面而言，她勝選那天晚上就開始第二任期了，所以其實蔡英文在勝選那天晚上的談話，我認為是非常重要的，甚至2020年5月20日的就職演說，如果兩岸關係沒有出現太大、太壞的變化，基本上勝選當天晚上的談話，就已經確立了「520談話的基調以及未來四年的基調」。蔡英文當天提出「和平、對等、民主、對話」八個字，基本上是一個善意，希望對話而不是對抗；至於兩岸僵局要如何解決，這需要兩岸雙方領導人共同努力。

但當然也不能排除蔡英文對大陸態度更強硬的這種可能性，假設在520前，大陸對台文攻武嚇，升高對台威脅，那北京又如何能期待蔡英文能繼續釋出善意？因為領導人不只要面對外部的壓力，也必須面對內部的壓力。因此，如果大陸對蔡英文520的談話有某種期待，或不期待她往一個比較對抗性、敵意的方向發展，那北京也要思考，從現在到520之前，至少避免利用一些動作去刺激台灣。

特別是大陸目前因為疫情，導致內部發展受到衝擊，台灣也有很多內部問題要處理，防疫壓力以及連帶衍生出現的問題，到下半年都未必會解除，「雙方理性上都不希望兩岸上出事情才對」，但怎麼去避免，讓兩岸穩控，就需要雙方各自採取理性、克制的立場。

張百達認為，兩岸問題，憲法上的權力在總統而不在行政院上，兩岸發言的「多頭馬車」現象，應儘量避免。圖為台灣行政院長蘇貞昌。（洪嘉徽／多維新聞）

兩岸發言多頭馬車 善意變敵意

多維：您提到兩岸雙方需各自理性克制，但在整個防疫過程中，可以發現台灣政府在兩岸議題上，出現「多頭馬車」（註：多頭分向前進的一輛馬車，彼此的力量會相互抵銷而無法前進。比喻團體內部意見不一致，無法為共同的目標而努力。）的狀況，閣揆蘇貞昌和外長吳釗燮對大陸強硬，而原本對北京強硬的陸委會反成鴿派，蔡英文本人對兩岸事務的發言，又相對緩和，您怎麼看待這種「多頭馬車」的狀況？

張百達：我個人認為，關於國安和兩岸相關議題，政府最好先統合，避免台灣內部認為政府陷入紛亂的狀況，再來，如果訊息出現矛盾、不一致，對岸就很難判斷「你究竟是要傳達善意，還是傳達敵意」，特別是在兩岸現況下，往往都會往負面方向去解讀。

我不認為台灣一些政治人物用「武漢肺炎」這四個字，本意是歧視大陸，但這個問題確實在兩岸之間是一個問題，但我們要注意到，政府有在逐步淡化名稱使用的頻率和排序，應該是高層也意識到這個問題，並有心想處理，但還是要給他們一些時間，所以大陸這時候，不應該又派軍機來繞台，「有時候用這個名稱是為了抗議，而不是真的歧視你」。

就過去觀察，如果北京對台灣好一點，蔡英文會用一些對陸相對友善、雙方都能接受的用語，例如中國大陸、大陸，而不一定全用中國。當然我不建議用「武漢肺炎」這四個字去表達抗議，台灣可以選擇其他方式表達訴求，但大陸也要理解，有時候就是互相，「你對我好，我當然也對你好」。

多維：多頭馬車問題，台灣有些官員會有意無意說一些違背《中華民國憲法》的話，例如蘇貞昌說「說台灣不是一個國家，就沒資格當國會議員」，某種程度是在刺激大陸，讓台灣善意全變成惡意，這種狀況該怎麼處理？

張百達：我想不只行政院長，所有行政官員都要有「政治意識、大局意識、核心意識與看齊意識」。第一，憲法跟法律規範的是甚麼？第二，總統的兩岸政策是甚麼？因為依照憲法，兩岸政策是總統的決策權，行政團隊應該要尊重總統在兩岸政策的權威性，所有關於兩岸的發言，要了解法律規範，充分掌握蔡英文的兩岸政策內涵及精神，避免個人一把號，各吹各的調，導致人民覺得政府溷亂，並傷及總統的領導威信。

兩岸問題，憲法上的權力在總統，不在行政院，這種狀況應該要避免一再發生。

張百達分析，從蔡英文勝選談話的8個字來看，基本上是希望兩岸對話而非對抗，至於兩岸僵局要如何解決，這需要兩岸雙方領導人共同努力。（洪嘉徽／多維新聞）

多維：蔡英文執政進入第二任期，民進黨內的中國政策，還有沒有討論、辯論、進而調整的空間？

張百達：關於這點，可以回頭去看2019年的民進黨全代會，通過《社會同行世代共贏決議文》，這個決議文非常重要，基本上就是回到1999年的《台灣前途決議文》。大陸在看民進黨問題，他們是看1991年的《台獨黨綱》，但其實決議文的位階形同黨綱，依照新法取代舊法的原則，最新決議文就是最新的黨綱，所以2019年的《社會同行世代共贏決議文》就是最新的黨綱。

這個決議文重要的點在於，在1999年的《台灣前途決議文》之後，民進黨在2007年曾出現《正常國家決議文》，在蘇貞昌擔任民進黨主席任內，曾舉辦「華山論壇」在黨內辯論，當時的共識是以《台灣前途決議文》為黨內主流共識，但仍沒有解決《正常國家決議文》的位階問題，因為儘管黨內主流共識是《台灣前途決議文》，但以法律位階來說，還是以《正常國家決議文》為最高，這個矛盾一直沒有解決，直到2019年的《社會同行世代共贏決議文》。

也就是說，經過20年，民進黨再次重新正式確認1999年《台灣前途決議文》在民進黨兩岸政策中所具有的優位地位，也形同凍結1991年的《台獨黨綱》與2007年的《正常國家決議文》這兩份政治文件。若冷靜觀察，包括2015年選舉期間，蔡英文在美國智庫CSIS提出「中華民國現行憲政體制」的說法，到2016年520就職典禮時，公開提到《中華民國憲法》與兩岸人民關係條例等現行規定內容來看，民進黨這幾年已經逐漸朝向重返「中間路線」的方向進行調整，而非走向更激進化。

賴清德對陸釋善意北京應點滴在心頭

多維：賴清德被中共官方認定為台獨，對於520就職後的兩岸關係，會有什麼影響或衝擊？

張百達：民進黨很多人對兩岸關係及台灣前途有不同想法，大陸方面也很清楚，但政治人物或政黨，不管過去有什麼主張跟立場，他一旦進到體制裡面，就必須有整體性的共識，這個共識「就是蔡英文的兩岸路線是甚麼」，賴清德在520後就是副總統，在經過這段時間的歷練，我想他應該會適當扮演他的角色，應該不用太擔心。

過去這段時間，包括選舉時期，賴清德的角色拿捏都滿好的，並沒有什麼太大的踰越，北京對他的態度，就我個人觀察，最近也對賴清德似乎有些重新評價，當然不是認為賴清德在兩岸立場有什麼改變，而是賴清德之前在防疫問題上，在台灣內部政治那麼艱難的狀況下，他是綠營第一個對大陸表達善意的政治人物，這點，「大陸方面應該點滴在心頭才是」，所以大陸近期也沒有點名在罵賴清德。

張百達認為，賴清德雖個人政治立場明顯，但在防疫問題上，賴清德是綠營裡首位向陸表達善意的人，「大陸方面應該點滴在心頭才是」。（洪嘉徽／多維新聞）

之前國台辦發言人對賴清德訪美的批評，有點反應過度、自信不足，因為賴清德去美國，是選前就安排好的行程，「他有越界嗎？美國有要跟台灣建交嗎？特朗普有見到他嗎？」台美關係這幾年來確實有在提升，但基本上還是在美國既有的框架內；賴清德雖是準副總統，但畢竟尚未就職，在法律層面上不具官職，但賴清德還是相當低調，沒出格的發言或刺激大陸的話，也沒超出蔡英文兩岸政策的立場。

我認為即使在520後，賴清德一定會尊重、配合蔡英文的兩岸政策，這點應該沒什麼問題，賴清德之前在防疫上的表態，在他就任後，如果沒有太大的意外，大陸也應該會往前看，不會老是停留在過去，畢竟兩岸關係不只是北京跟賴清德之間的關係，需要往前看，如果老是停留在過去，那兩岸關係就走不出來。我對賴清德就任，沒那麼悲觀，可以再觀察看看。