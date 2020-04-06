兩岸關係嚴峻　呂秀蓮呼籲政治人物勿亂講話刺激大陸

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，兩岸關係更趨嚴峻。對此，台灣前副總統呂秀蓮就在網絡直播時表示，「政治人物不要再亂講話，不要再刺激中國」。

蔡英文在選後稱大陸若武力犯台代價會很大，相關言論雖是要展現台灣的防衛能力，但也被認為是在挑釁北京。（中央社）

據「中時電子報」等媒體報道，呂秀蓮表示，雖然美國最近剛剛通過《台北法案》，看似進一步拉攏台灣，但中國大陸馬上回應並嚴正警告，她認為台灣人民對此不能不關切。

事實上，在美國國會推出相關挺台法案之後，包括大陸國台辦、外交部等部門，紛紛對外發表批判言論。例如外交部發言人趙立堅說，《台北法案》嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，甚至代表陸方要求美國採取切實舉措阻止有關議案通過成法，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

國台辦發言人朱鳳蓮也曾表示，陸方堅決反對美國以任何形式干涉中國內政。朱鳳蓮說，美國國會一而再操弄所謂涉台議案，只會在兩岸間挑起更多事端，為中美關係製造更多麻煩。此外，她也稱民進黨政府總是試圖挾洋自重,只會造成兩岸之間的緊張和動盪。

如此種種，再加上日前美國羅斯福號及列根號航空母艦有許多官兵確診新冠肺炎，使這兩艘巡航亞太地區的重要船艦暫時動彈不得，呂秀蓮說，沒有美國出動軍艦靠近台灣警告中國大陸，台灣所面臨的威脅只會更直接，現在美艦無法動彈，台灣民眾應該要關心。

美國海軍部指，有近5000名官兵的「羅斯福號」，其中155人確診感染武漢肺炎，目前停泊關島。其中近3,000名船員於4月3日前上岸。（資料圖片）

呂秀蓮認為，大陸人民解放軍對台灣的威脅，首先是要測試台灣的政治意願跟侷限性；再者則是借持續武力威脅，利用疫情煽動台灣的失敗主義者，讓大家害怕，並降低經常飛行的敏感性，測試台灣軍隊的應變能力，好知己知彼。

呂秀蓮強調，台灣的軍隊都是被動演習，民眾也沒特別感受，她說，新冠肺炎能克服是因為超前部署，但當中美可能隨時發生軍事衝突，台灣若沒有超前部署，大家會無感。呂秀蓮稱，「鄰家失火我們不要放鞭炮，不能幸災樂禍」，台灣要確保安全，就必須要有國防意識。

針對呂秀蓮的說法，台灣統派大老、新黨榮譽主席郁慕明也表示，和統對兩岸來說雖然最好，但蔡英文之前已說台灣準備好戰爭，使得他們也不能不想到最壞的情況。郁慕明稱，兩岸若真到攤牌的時候，他希望大陸快速行動，而不是用窮台困台整死台灣。

台軍近期實施多次演習，戰車甚至開到了民居巷弄間。（台灣國防部供圖）

郁慕明認為，呂秀蓮所說的其實他們都一直在說，只是台灣民眾不愛聽，由郁自己來說還會被說是舔共。郁慕明強調，可確定的是，蔡英文政府已經有情報，加上大陸公開的戰備巡航，因此台灣最近才會頻頻軍事演習，只是老百姓沒感覺。郁慕明說，他當然最希望兩岸和統，但大勢如此已很難挽回，有識之士只有隨時因應可能變局。