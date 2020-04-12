【新冠肺炎】台灣再安排兩班類包機接湖北台人　首日逾400人登記

海基會上周五（10日）公布新的兩班「類包機」方案，滯留湖北的台灣人可於20日和21日，從上海再搭華航「類包機」回台。 據報道，兩班「類包機」已於昨日（11日）上午受理訂位，當日已有超過400人登記搭乘。

本次「類包機」仍由華航承運。（中央社）

海基會表示，所指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，日期為20日和21日，與上次類包機飛行時間相同，皆為下午7時50分由上海浦東機場起飛，預計下午9時50分抵達桃園機場。11日上午9時30分起，開始受理並協助旅客統一訂位。

海基會強調，機上全程之防疫措施，將依照台灣中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後將立即接受檢疫，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

《中央社》報道，在首日已有超過400人登記搭乘本次指定航班。

成人票價2100元人民幣

台灣政府之前就滯留民眾的接返任務，已有2月3日及3月10日的兩批武漢專機，以及3月29、30日的華航指定班機，陸續已自湖北接返975人。據了解，這次指定航班與3月底第一輪的票價相同，12歲以上為2100元（人民幣，下同），2到12歲為1700元，2歲以下200元。

《中央社》引述知情人士表示，由於湖北解封已有一段時間，武漢也已於8日解封，當地台辦、台商均會協助，本次人員前往搭機交通上應該會比首趟順利。另據早前報道，目前仍有約500台人滯留湖北，