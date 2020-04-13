新冠肺炎｜李顯龍夫人改「Errrr」貼文：珍惜台灣幫助也原諒錯誤

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，台灣外交部日前啟動第二梯次、對「新南向國家」等地援贈600萬個口罩，新加坡是獲宣布援助的國家之一。不過，新加坡總理夫人何晶4月11日在其Facebook轉發新聞並留言「Errrr…」，被視為對台灣「義助」不領情，掀起台新間的網絡論戰。 何晶今天（13日）中午修改帖文，打上大段文字回應，表示感謝台灣的朋友們，以及每個盡力提供幫助的人，「雖然有時成功，有時失敗。」又稱「這種真誠的努力和想法，不論成功或失敗，我都會永遠珍惜，至於錯誤嗎？也原諒啦！」

何晶修改後的帖文表示，「對所有我們的朋友、以及來自台灣的朋友們，非常感謝你們所做的一切，請知道我永遠感激你們，我們都知道，我們生活在同一個世界裏，我非常感謝每個伸出援手、提供建議、指出道路、盡力提供幫助的人，雖然有時成功，有時失敗。」

她又表示，「這種真誠的努力和想法，不論成功或失敗，我都會永遠珍惜，至於錯誤嗎？也原諒啦！」不過並未指明所謂「錯誤」為何。何晶又不忘開玩笑地寫下「同時，呃……」（Meanwhile, errrrr .....），並在文中加入大量不同的表情符號，意味難明。

早前報道，何晶2月27日曾在Facebook發文批評台灣「口罩禁止出口」政策，她當時指出，新加坡ST Engg公司在台灣有兩條口罩生產線，但生產的口罩受台灣禁止出口無法運回新加坡，因此決定將生產機台拆回新加坡生產，當時也曾引發台新之間的網絡言論交鋒。

台灣外交部展開「口罩外交」，外箱有政治符碼。（Twitter@MOFA_Taiwan）

何晶對台灣援贈口罩的「Errrr」引發台新網絡言論交戰，民進黨籍立委鄭運鵬在社交平台倡議，若新加坡政府日後有任何有求於台灣之事，台灣也先發個「Errrr…」；出身國民黨的名嘴李正皓也評論，台灣沒有禁止新加坡將生產口罩機具運回已是仁至義盡；台灣不少人也要求新加坡主動退回台灣援贈的口罩。

新加坡網民亦沒有示弱，批判先前台不准新加坡在台生產的口罩運新，指2月底才是新加坡最需要口罩的時間，認為台灣現在捐口罩是為了國際宣傳。

（綜合報道）

（綜合報道）