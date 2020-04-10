譚德塞控台人身攻擊　蘇貞昌回批：不適任WHO秘書長

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞早前指控台灣過往3個月對他進行人身攻擊。對此，台行政院長蘇貞昌4月10日受訪時表示，對譚德塞的發言老是引起全世界公憤感到遺憾，更指出譚已經失去他在這位置應該有的專業與公正，使當前疫情變得如此嚴峻。

行政院院長蘇貞昌。（台灣行政院提供）

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的發言持續引發台灣朝野政黨的共憤。蘇貞昌認為，譚德塞對於台灣「無的放矢」、沒有證據亂講話，「其實是很不夠格在那個位置上」；蘇貞昌認為，台灣在全世界，因為中國大陸的政治打壓，最被排擠、歧視、最被不公平對待，因此台灣人最知道遭到歧視的滋味、被不公平對待的痛苦。

蘇貞昌表示，台灣雖然小，卻是非常盡力對全球做出貢獻，也努力照顧弱勢、需要照顧幫忙的人，哪怕對譚德塞秘書長的母國埃塞俄比亞的貧窮弱勢，台灣均給予照顧，甚至還訓練該國的醫療人員，因此面對譚德塞不公正的發言，他感到「遺憾」，因此也希望譚可以針對事實，對自己的錯誤行為道歉。

台法務部調查局則在4月10日稱，該局已查獲大陸網軍假冒台灣網民攻擊譚德塞，並將於當地時間10日上午11點召開記者會說明查案情況。