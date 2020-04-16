IMF下調台經濟成長預期至-4%　蔡英文：今年經濟情況應該「還好」

新冠肺炎衝擊全球經濟，國際貨幣基金（IMF）大幅下調今年台灣經濟成長預期至負4%。對此，台灣總統蔡英文4月16日表示，整體來說，台灣疫情控制穩定，經濟元氣雖面臨到一些挑戰，但在層層政策工具運用下，加上還有很多投資計畫蓄勢待發，「相信今（2020）年的經濟情況，和台灣的成長力，應該是還好」。

蔡英文4月16日訪視飯店業者員工訓練計劃時表示，這次疫情中，確實台灣觀光、旅遊、住宿業受到最大的衝擊，希望勞工跟企業主一定要挺住，「因為現在是枯水期，但雨水一定會再回來」，政府並雙管齊下，提供企業主貸款，並集結各部會資源，讓勞工穩定就業、充實自己。

蔡英文訪視飯店業者員工訓練計劃時，向勞工和企業主喊話「一定要挺住」，待枯水期結束後，雨水一定會再回來，雨水一定會再回來。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文會後受訪時強調，在拉抬經濟的過程中，用酷碰券（Coupon）刺激消費的效果，比以往的消費券、發現金的做法都來得好，但振興經濟是下一階段的事情，她發現近期很多人，包括國民黨都把紓困期跟振興經濟期所用的政策手段搞溷了，目前台灣還在紓困期。

蔡英文指出，在紓困期中，台灣政府政策多元，針對企業主和其他弱勢者所需要的援助，都有不同的政策工具，例如提供貸款、延後繳税，以及現金的薪資補助，除了政府必須注意財政能量外，也需要把資源放到最需要的人身上；如果無分別「大撒幣」，不但需要協助的人，拿不到所需數額的現金協助，對一些雖受衝擊，但生活未因此而有巨大影響的民眾，意義也不大，強調現在台灣政府的作為，「才是真正的及時雨」，有意義的幫助民眾度過生活。

針對IMF大幅下調台灣經濟成長至負4%，蔡英文表示， 2020年經濟成長率有多少，還有待後續發展，仍有一些變數，但整體上來說，台灣疫情控制穩定，整個經濟元氣雖面臨到一些挑戰，但不管企業或員工，都在層層政策工具運用底下，維持續航力，再加上還有很多投資計畫蓄勢待發，「相信今（2020）年的經濟情況，和台灣的成長力，應該是還好」。