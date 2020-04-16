【新冠肺炎】分享批評台政府影片再惹議　何晶稱欠蔡英文一個道歉

綜合台媒報道，新加坡總理李顯龍的夫人何晶（Ho Ching）日前在Facebook的「Errrr…」貼文引發爭議後，另一則大讚台灣醫療防疫貼文也因為引用「蔡英文網軍橫行」為封面標題的影片再次引發討論。 她今日（16日）重新修改Facebook內文，強調不同意影片的部分內容，還說「我個人欠台灣總統一個道歉」。

何晶近日捲入台灣口罩外交風波。（資料圖片/路透社）

何晶昨日（15日）在Facebook分享一名新加坡母親迎接從台灣接受治療後康復歸國兒子的心路歷程。貼文指出，這名新加坡年輕男子患有耳鳴，嚴重到長期無法入睡。歷經波折後，這名男子選擇到台灣治病，在療程進行到一半時遇到新冠肺炎疫情爆發，讓這對母子陷入猶豫，不知是否該放棄剩下的療程趕回新加坡。

何晶指出，母子兩人最終決定留在台灣完成剩下的療程，如今兒子已康復返抵新加坡，並完成入境的自主隔離。她在貼文文中指出，「台灣是這名兒子的救名恩人」。她也說，「關於此事和其他種種的支持，我衷心讚揚台灣」。

不過，何晶PO文最後附上的影片片段卻是政論節目「正經龍鳳配」，影片內容批評台灣政府使用口罩外交、台灣網軍出征等內容並批評台新關係惡化等，再度引發爭議。

何晶今日在原文後補充新內容，加註「後記」指出，她不同意這支影片中的部分內容，但她想要分享這對新加坡母子的真實故事，這對母子顯然受惠於台灣的幫助和支持。她在後記中指出，請忽略這則影片搭配的封面照片，並澄清自己不會編輯影片，只是分享自己Facebook上出現的東西。

何晶最後在後記中強調：「我個人欠台灣總統一個道歉，希望在平靜些時做出修補。」

何晶早前因為發文「Errrr...」回應台灣捐口罩一事，被視為對台灣捐口罩「義助」不領情，掀起台灣與新加坡之間的網絡論戰。她事後修改內容，「Errrr...」雖依然存在，但她明確表達對台灣援助口罩的感謝之意。

此外，台灣周二（14日）新型冠狀病毒肺炎「零確診」，是繼3月9日以來首次，何當日也轉貼相關新聞，並表示「做得好！」（Good show！）

（中央社/ETtoday新聞雲）