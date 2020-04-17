【罷免韓國瑜】韓陣營申請停止罷免案　遭法院駁回

台灣高雄市長韓國瑜方面日前對「罷韓案」祭出反制，在4月8日向台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行罷免。韓陣營認為，台灣選罷法令規定，公職人員就任滿一年才能罷免，但罷韓團體交出的第一階段聯署書中，有7000餘份的簽署日期，早於韓國瑜就任周年日，有違法之嫌。 對此，台北高等行政法院在4月17日作出裁定，駁回韓方聲請，不過全案仍可提抗告。

前高雄市新聞局長王淺秋與國民黨考紀會主委葉慶元律師，日前一同向法院遞狀，要求暫停罷韓案的執行。（洪嘉徽／多維新聞）

面對罷免案來勢洶洶，韓國瑜方面決定透過法律途徑反制，委託自己的親信，前高雄市新聞局長王淺秋，以及律師出身的國民黨考紀會主委葉慶元，4月8日向台北高等行政法院遞狀，希望法院能裁定暫停執行罷免案。韓國瑜陣營的質疑為，台灣選舉罷免法規明定，公職人員就任未滿一年，不得罷免。但是，罷韓案第一階段繳交的近3萬份聯署書中，多達7143份的簽署日期，早於韓國瑜2019年12月25日的就職周年日，於法應該剔除。

4月17日，台北高等行政法院裁定「聲請駁回」，不過此案仍可抗告。對此，光復高雄罷韓總部表示，感謝北高行維護憲法賦予人民行使罷免權，並守護直接民主的價值，盼韓國瑜勇敢直球對決，將其去留交由高雄市民作主。