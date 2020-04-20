新冠肺炎｜模仿陳時中搞gag　台灣諷刺時政節目「悶鍋」復活惹議

新型冠狀病毒肺炎疫情全球延燒，而在這個緊要關頭，台灣曾經非常火紅的政治諷刺節目「悶鍋」系列剛好在網絡上「復活」，模仿台灣疫情指揮中心總指揮陳時中，主持「藝情指揮中心記者會」，受到觀眾非常兩極化的評價，有觀眾開心見到節目，但也有觀眾批評節目「譁眾取寵」、「老調重彈」，甚至醜化防疫人員。

4月15日，曾經獲得金鐘獎的政治模仿秀《全民大悶鍋》在YouTube頻道上重新復活，模仿的對象是台灣衛福部長、中央疫情中心總指揮陳時中和其他疫情指揮中心官員，由老班底藝人「洪都拉斯」、劇場編導吳世偉等等資深演員演出，讓很多粉絲在留言評論支持：「超級像」、「看了心情很好」、「希望每天都有續集」。

「悶鍋」系列停播後原班底曾用舞台劇模式演出。（袁愷勛攝）

節目中用「陳鬧鐘」來影射陳時中，其他官員則是用「陳初中」、「陳高中」等等名字，還演出影射「電鍋蒸口罩」、「連假歡迎出游」、「酒店實名制」、「唐鳳APP」等等爭議性的事件情節。

不過，因為是在敏感的新冠疫情期間，也有許多表示反感的意見：「污辱防疫人員」、「扯防疫後腿」、「敢模仿中國大陸官員麼」。目前，復活的網絡「悶鍋」節目已經播出了4集，觀看表現最好的是第2集《藝情中心研擬出酒店1.5公尺的社交距離？》，總共有超過10萬次觀看，按「讚」的有2000人，按「倒讚」的有500人。

「悶鍋」系列從2002年的《全民亂講》開始，進化到2004年的《全民大悶鍋》，然後到2007年的《全民最大黨》，最後到2013年的《全民大新聞》停播後，正式在電視上消失。

其實，當初整個系列被收起來停播，除了反映台灣演藝圈最近20年的衰落和大環境、觀眾口味的改變外，也是因為節目本身已經變得單調。「悶鍋」系列是模仿政治人物出名的，但是政治人物也會離開政壇和加入新人，如果節目模仿到最後都是同樣一批人，也難怪觀眾會感到膩味。但是，如果要模仿不一樣的人，可能會發生模仿不到味，又或是原本的觀眾無法適應新的人物。結果，「悶鍋」系列就困在自己設定的套路上，看著觀眾群越來越小，最後停播了。

新復活的網絡「悶鍋」，卻仍然有著一樣的問題。已經出了5集，但每一集都是模仿陳時中開疫情記者會，如果是20年前，也許觀眾不會在意，但是現在的觀眾早就被養大了胃口。雖然，這應該是有成本的考量，沒辦法支持太多布景，所以場景也只能單一。但是，成本問題導致戲路被限制，也是當初「悶鍋」系列走下坡的原因。

其實，觀眾會喜歡看政治人物模仿秀，就是把對政治人物的不滿和批評，寄託在幽默的笑料中，但是陳時中除了算不算政治人物有爭議外，聲望還正是高點，去模仿陳時中做笑料，會引來批評，是可以想像的。

目前，節目的製作團體「全民大劇團」對外界表示，會虛心接受所有批評、更審慎面對影片內容的撰寫，也會加強宣導防疫知識，感謝所有防疫和醫護人員，希望帶給社會正向風氣。