【新冠肺炎】台灣海軍成防疫破口　都是「零確診」惹的禍

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，繼法國、美國陸續有軍艦官兵染疫後，台灣軍艦也出現病例，4月18日新增的3境外輸入確診個案，為海軍敦睦艦隊的實習生，均為20多歲男性，打破台灣連4日3度零確診的狀態。 台灣流行疫情指揮中心18日漏夜採檢700多名官兵，並於19日公布，敦睦艦隊中的磐石艦目前已有24人確診感染新冠肺炎。

台灣海軍敦睦艦隊成新冠肺炎疫情破口，確診官兵足迹遍及全台9縣市，圖為屏東縣府人員正在確診官兵到過的運動中心消毒。（中央社）

根據台灣流行疫情指揮中心已公布疫情調查情況，敦睦艦隊官兵於3月15日泊靠帕勞（台稱帛琉）展開3天岸訪行程，於4月9日返台泊靠高雄左營軍港至4月15日，才准官兵離艦，就地解散後展開休假，除少數留守官兵外，其他多數多搭乘大眾運具、出租車及自用車各自返家、訪友休假行程，至4月18日被全數緊急召回隔離前，足迹遍及台灣北、中、南共9縣市。

尤其4月19日的21例確診病例中有多達18例自覺健康，再加上被召回的700多名官兵仍待進一步觀察是否罹患新冠肺炎，台灣疫情指揮中心坦承截至4月20日止，已對確診官兵休假期間曾停留地區居民發布提醒「應自主健康管理」簡訊通知20萬則以上。換言之，台灣從1月至今的「好成績」能否維持，抑或是反轉直下進入「社區傳播」階段，已懸而一線。

探討此次台灣海軍敦睦艦隊成為台灣防疫破口的原因，卻不能不提起在新冠肺炎肆虐之下，何以還有這次專訪帕勞的敦睦艦隊遠航訓練？何以在返台靠港後，沒有對泊於岸邊的700多官兵進行新冠肺炎普篩即「就地解散」，各自休假。其實都是「零確診」惹的禍。

台灣敦睦艦隊於3月5日啟航前往帕勞訪問至今，在世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎通報記錄中，帕勞仍是「零確診」國家，其間雖一度傳出有在當地志願服務的美籍護理人員疑似惹疫，但在台灣協助帕勞官方檢疫後，並在3月7日證明是虛驚一場。也就是說，帕勞的「零確診」成績有台灣對疑似病例檢疫結果加持，敦睦艦隊官兵3月12日到15日於帕勞岸訪因此鬆懈，各項交流活動中未全程配戴口罩，其實是「共業」，台灣此刻一片檢討之聲，只是事後孔明而已。

其次，敦睦艦隊於4月9日返台泊靠左營，正是蔡英文政府在國際上與WHO大打出手，極力向國際宣傳「Taiwan can help」之際，4月14日更達成這一波疫情「零確診」里程碑，4月16、17日又兩日「零確診」，許多大樓亮燈、商家規劃優惠活動慶祝這個「成就」，台灣海軍在這樣的氣氛中，終於在4月15日得以離艦下岸休假，輕忽檢疫成為眾矢之的，但台灣流行疫情指揮中心是否有善盡「指揮」之責？

4月14日台灣新冠肺炎疫情傳來「零確診」好消息，台北圓山飯店點燈「ZERO」祝賀以提振民心。（中央社）

一直以來，台灣流行疫情指揮中心就執着於「社區零星感染」與「社區傳播」的「要件」成立與否。相反，帶領台灣走過2003年SARS的前台灣疾病管制署長蘇益仁、副署長施文儀等人呼籲不要再花許多時間「刻花」（指進行疫情調查），而應認真看待台灣已經有多達20多宗「不確定感染源」本土病例，應該師法韓國進行新冠肺炎「普篩」，着手進行「社區感染」階段的「減災」工作。

不過，蘇益仁等人呼籲被一直未被防疫指揮官陳時中正視，反而一直強調台灣處於「社區零星感染」階段，因為篩檢試劑結果仍存在「偽陰性」可能，大規模普篩反而可能形成「防疫缺口」，堅持「時機未到」。

究其根本，其實與民進黨政府念茲在茲要向世界宣傳台灣的防疫成績單，並以「口罩外交」爭取國際支持以向世界衛生組織形成壓力，盼台灣得以參加世界衛生大會（WHA）。

蘇益仁就曾撰文回憶SARS疫情爆發是「天災加上人禍」。所謂的「天災」指的是SARS在當時的不可測及「無差別攻擊」，「人禍」則是當時的陳水扁政府為爭取加入WHO，一直到3月底仍向國際宣傳台灣的SARS疫情「三零」（零死亡、零本土、零輸出）成績，刻意漠視台灣已經出現第一例本土病例（曹女士），並已經造訪多家醫療院所的示警，最終導致SARS疫情在4月引爆，苦心維持的「三零」成績一夕破功。

此次敦睦艦隊返台，未以防疫最高標準在艦隊官兵完成普篩後才決定是否可以離艦休假，海軍輕忽責無旁貸。然而，敦睦艦隊疫情的「感染源」未明，帕勞後續的新冠肺炎疫情對於釐清相關責任至為重要，若然帕勞仍維持「零確診」，則台灣流行疫情指揮中心一直以來堅持的「社區零星感染」將有「粉飾太平」之疑，台灣的「好成績」將不攻自破；若帕勞因此被查出早有「無症狀感染者」，則要求敦睦艦隊啟航，甚至以「帕勞零確診」為由施壓者，也必須負起連帶責任。

不過，無論是哪一種情況，其中都有着民進黨藉由「防疫好成績」強化國際宣傳，向世衛施壓的「私心」存在。於2003年因此漠視專家示警釀成疫情爆發，這一次，希望台灣仍能維持過去幾波疫情危險期的「好運氣」，平安度過這次敦睦艦隊造成的防疫缺口。