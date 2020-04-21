台總統府發言人穿火燒國旗裝受訪惹議　不是鼓勵文創就能搪塞

近期，由於台灣敦睦艦隊有24名官兵確診新冠肺炎者，加上該艦隊返回台灣後，蔡英文曾親自赴高雄碼頭隔空向士官兵致意、以及蔡英文曾與主持該艦隊結訓典禮的台參謀總長黃曙光近距離接觸，因此蔡的健康狀況與事件的影響程度受到社會廣泛關注。為此，台總統府發言人丁允恭特於當地時間4月20日出面說明。然而，丁受訪時穿着的一件「火燒國旗」裝，卻意外成為輿論關注焦點。

丁允恭受訪時穿着的一件「火燒國旗」裝成為輿論關注焦點。（網上圖片）

事實上，丁允恭穿着的T恤，是台灣首部政治類戲劇「國際橋牌社」的相關商品。該劇主要是以1990年代台灣民主化初期的政治局勢作為背景，雖然劇中角色姓名與現實截然不同，但故事情節則與當時的台灣現實頗多「雷同」。此外，該劇拍攝期間還曾實際進入台灣總統府取景，也獲得台國防部與文化部等官方部門協助，可說是民進黨政府大力扶植的一齣戲劇。

因此，丁允恭在穿着惹議後，遂於個人臉書頁面發表澄清文。丁允恭稱因為是緊急的臨時約訪，所以穿着T-shirt就受訪了。對於T恤圖案惹議，他則認為「站在鼓勵本土文創的角度，所以平時會穿着相關服裝」。丁還強調，他始終都期待台灣的文化相關產業能夠蓬勃發展，也相信此為台灣走向世界的重要契機。

該衣是《國際橋牌社》紀念T恤，劇組表示：圖案並非火燒國旗，圖片意象是一群高喊訴求的群眾，象徵的是人民對改革的訴求、對民主的渴望。高舉的手上，有人拿著國旗、有的拿著打火機，代表的其實是不同立場，愛國和反抗的兩群人。（網上圖片）

再者，他認為T恤上爭議的圖像，是台灣在民主化的過程中，「相關抗議場面的抽象式表述」。丁允恭稱這不是侮蔑國家，反而是呈現台灣民主之得來不易，大家也要更珍惜。最後，丁強調希望不要因為他個人的穿著問題影響外界聚焦於防疫的工作。

當然，假如今天丁允恭身上沒有一官半職、是個普通的上班族或學生，那他愛怎麼穿外人既管不到也沒什麼好管。但是，他今天的職稱是「總統府發言人」，接受媒體聯訪也就代表着府方與蔡英文的意見更代表着台灣，什麼因為臨時約訪只好穿着T恤的理由，實在不成理由。就連一般企業行號中下至職員上至管理階層，很多都會擺放幾套稍微正式的服裝在辦公室中，堂堂總統府發言人要經常與各國政要、各部會官員見面，這幾件衣服難道沒有？

丁允恭（圖左）過去曾任時任高雄市長亦為現任總統府秘書長陳菊的新聞局長一職。（資料圖片）

而丁稱為了推廣台灣本土戲劇與文創，因此穿着該劇的衣服是作為推廣之意，火燒國旗圖也只不過是抽象表述了當年的各種抗議活動。然而，身為「中華民國總統府發言人」，卻穿着火燒中華民國國旗的衣服公開亮相，即便個人無意，但觀者有心；且丁說火燒國旗是抽象表述，但看的人所接收到的第一印象就是國旗被燒，哪還會有閒情逸致去抽象思考？

其實，蔡英文周遭的文膽、總統府發言人的言行惹議也不是今天才發生的事。過去，同樣是府發言人的黃重諺，也曾因為嘲諷高雄市長韓國瑜是「喝酒的土包子」引發輿論撻伐，蔡英文還劃清界線稱「話是他說的」；新冠肺炎蔓延之際，黃還說要將世衛幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）帶去量體温、嘲諷譚得到「武漢腦炎」；在更之前，還有2018年「九合一選舉大敗」後，自承害了蔡英文被冠上「文青治國」的現任海基會副董事長姚人多亦頗受爭議。

台總統府另一位發言人黃重諺，過去也曾有許多爭議言行。（多維新聞）

如同丁允恭所言，身為總統府發言人，願意推廣本土文化與戲劇絕對值得鼓勵，但公開接受採訪的言行又是另一回事，更何況是穿着可能違反「侮辱國旗罪」的服裝受訪，就算是極為臨時也無法拿來當藉口，因為身為總統府的發言人、身為政府機關重要的公職人員，凡事都應比普通人更為謹慎、更為細膩。