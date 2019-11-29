【專訪．國際橋牌社】藍綠統獨拉扯下　能說好一個台灣故事嗎？

「一艘暗夜漁船迎向海峽破曉，這艘載滿大陸偷渡客的漁船以悲劇收場，却意外打開冰封四十年兩岸政府的厚冰現况，引發長期在台國際各種勢力的新一輪互動角力，只是，他們都是觀望者。」 1990年代發生的907慘案對兩岸關係造成巨大的衝擊，也揭開國際橋牌社的序曲。907慘案，又稱「閩平漁5540號事件」，是指在1990年7月，當時台灣的軍警將63名漁民關進小小的船艙中，命令船工用釘子把船艙頂蓋封死，由於空間狹小，悶死25人。 這起事件造成兩岸輿論譁然，但在《國際橋牌社》還原處理的歷史事件卻不只一件，1991年獨台會案、1992年台灣與韓國斷交、1995年黃國章命案等，這樣爭議性的歷史性事件要如何呈現，在台灣藍綠兩黨對立、統獨拉扯下，要站定什麼角度？怎麼說政治故事，都是一大難題。 藍綠、統獨對立之下，有沒有可能寫好一個屬於台灣的政治故事? 本次專訪將分為上、中、下三篇登出，本篇為中篇。

《國際橋牌社》用六個青年學子來串起1990年代的大時代的悲劇。（國際橋牌社提供）

透過六個不同背景主角來看大時代

製作人汪怡昕曾說，台灣的現實情勢就像在一場牌局中，有時像籌碼，可是又上不了牌桌，但偏偏每件國際大事都會牽動台灣，「台灣不是世界局勢中心，但世界局勢、角力都會在台灣。」這也正是劇名為《國際橋牌社》命名由來，而這樣的大時代下的人物，如何選擇、有怎麼樣的掙扎?

《國際橋牌社》透過六個背景、個性不同的年輕人一路的跌跌撞撞、改變來刻畫90年代風起雲湧的台灣。而六個年輕人包括侍衛官、招待所名花、菜鳥記者、參加社運的文青、黨國幹部以及權貴之女。六個人不同的社經背景、多方的視角來看待相同的歷史事件，也是《國際橋牌社》的野心。

只是在宣布開鏡前，國際橋牌社製作組為保護工作人員不受政治紛擾，對導演和演員以下的名單都保密到家，但實際情況恐怕更接近「喬不定（無法確定）名單」。誰來導演、誰來演戲，卻變成「誰敢接」?

《國際橋牌社》從找尋資金到演員可謂一波三折。

畏懼封殺 找不到演員導演

由於《國際橋牌社》涉及1990年代台灣邁向民主化的過程，議題敏感，許多影劇人員怕演完後就被大陸封殺，汪怡昕透露，「大家都很剉(害怕)，也有已經簽約的工作人約在新聞出來後，就突然say Goodbye的。也有演員簽約後突然『越想越不對勁』。」

最終導演決定由曾入圍過金鐘獎、金馬獎的台灣導演、作家李志薔接掌，演員人選裡包括在《我們與惡的距離》飾演李大芝有亮眼表現的演員陳妤、以《樓下的房客》演出入圍金馬獎的演員李杏、台灣演員周孝安、廖苡喬、資深演員楊烈等，一切才算塵埃落定。

《國際橋牌社》裡陳妤再次飾演記者。（國際橋牌社提供）

有趣地是，政治人物或過去參與過台灣社會運動的人物對於回到過去，「客串」《國際橋牌社》的經典歷史片段，卻是不分藍綠的踴躍，這也成為《國際橋牌社》裡有趣的彩蛋。日前曝光的90秒預告就有超過20個真實人物的彩蛋客串，包括美國在台協會（AIT）前處長司徒文、四任總統的英文秘書李靜宜、資深媒體人趙少康、馮光遠，政治人物鄭運鵬、阮昭雄等，橫跨領域和政治光譜，今昔交錯，虛實之間，成為《國際橋牌社》地另外一個亮點。

人到齊了，但還有難關恆在前頭。

拍政治寫實劇的難與攔「台灣超過20年的歷史拍不了，還沒開拍就完了。」另一部今年5月在台上映的政治類電影《幻術》，出品人、編劇蘇敬軾曾這樣說過，所以他才選擇15年前的319槍擊案做背景。

汪怡昕基本上同意這個說法：為了拍攝出30年前的台灣總統府周遭環境，他和團隊到現場考察，發現「道路還在，但標線不一樣了；林蔭還在，但是車子都是現代車。」身在其中時並不覺得，但是回過頭來，卻為台灣社會演變的速度感到吃驚。

《幻術》從李登輝任職總統開始回溯台灣這50年來的政治發展，台灣省的存廢到民選總統，最後延伸到319這天的驚天槍聲，讓觀眾能夠用不同的角度思考319的面相。（官方Facebook）

「跟20年前一樣的，真的，只有天空和樹。」汪怡昕笑著說。台灣沒有保存歷史街區的傳統，時日一久，甚至也沒有專門為台灣歷史片而設的影城，在第一步取景時就遇到難題。事實上，另外一部仍在製作中的《北城百畫帖》，因為時代設定在日本統治時期，就乾脆以全綠幕為主，實景多只用來當作3D動畫的取模來源。

但要拍攝總統就職典禮的大場面，總不能含糊而過吧?汪怡昕笑著說，「所以我們就直接去總統府拍攝。」

台劇首例 200人赴總統府拍攝

《國際橋牌社》是史上第一部獲准進入台灣總統府拍攝的戲劇，不僅如此，行政院、立法院……能用實景的就通通都去借，連搭景用的場地都是去桃園借用軍事基地來的。 台灣政府公部門的支持是不能忽略的，舉例來說，文化部就發下新台幣3,000萬的補助款。

但政府補助也是不能依賴的，台灣政府2、30年來不斷發下「國片補助金」，金額從數十萬到3,000萬新台幣不等，但亦有論者以為，補助款反而限縮了影劇業的想像力，預算超出補助款的天花板後就難以為繼。 汪怡昕則始終認為，好的商業片就應該要能夠靠商業市場自給自足才對；若是只想著補助款，那就會是一種不長進。

「我們一集預算800萬也一樣叫做歷史劇。」汪怡昕苦笑說：「我們其實是很拮据的。」，《紙牌屋》光是前期籌備就花了超過1,500萬新台幣，正式搭景時把一整棟白宮都搭出來，這無論如何學不來。汪怡昕舉例，美劇《紙牌屋）》一集預算就高達1.08億新台幣；英美合作的歷史政治劇《王冠》則更高，一集預算相當於4億新台幣。所以對於台版紙牌屋的封號，汪怡昕哈哈大笑，「規格差太多了，怎麼比。」

藍綠紅資金都不拿

但在捉襟見肘的情況下，汪怡昕對於資金的「來源」卻很執著。

「重點是我不想靠哪一個特定陣營的錢，民進黨或共產黨的都沒有。」汪怡昕說，其實對政治劇感興趣的投資者並不是真的那麼少，相反的許多人一聽到消息甚至會主動來接觸，藍的綠的統的獨的……「我要是敢拿錢，我現在就拿到滿出來了！」汪怡昕如是說道。

有時候投資人講得太大方，反而會啟竇他的疑心。汪怡昕拍攝《孤軍》時曾在大陸受過許多人的幫助，一名台商朋友就說他可以支付8季8億新台幣的總預算沒有問題，「他沒有問題，我就有問題了！」汪怡昕說，不管人家背後是誰，拿了人家的錢，人家要來干涉、「甚至人家想直接寫劇本時你怎麼辦？」

不只與大陸有所關連的資金，就連台灣的獨派的金援也被汪怡昕婉拒：「獨派有他自己想做的題目，關於海外台灣人的，那我可以開一個新的題目嘛！但不能干涉我這個。」結果最後沒有一方的錢是可以拿的。

而一旦開始，也就無法回頭了。