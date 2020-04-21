【新冠肺炎】台艦隊增至27人確診　國防部長嚴德發自請處分願請辭

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，在台灣，敦睦艦隊截至今天（21日）已增有27名確診病例，由於此群聚案例恐成為台灣在防疫上的破口，故在社會引起極大爭論。 國防部長嚴德發在今天晚上的國防部臨時記者會上表明，已向蔡英文自請處分，會接受所有處分，包括請辭。

台灣國防部長嚴德發（右4）21日晚間召開臨時記者會，指出已自請處分，針對敦睦事件造成社會不安，及部隊染疫官士兵、家屬的困擾，更親率軍方高層向社會各界鞠躬致歉。（中央社）

嚴德發指，在事件初步的調查報告之前，首先要針對敦睦事件造成社會不安，以及部隊染疫官士兵、家屬的困擾，在此向他們及全體民眾深致歉意。嚴德發隨後就率領一眾軍方高層即場鞠躬致歉。此外，國防部在會上宣布敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將將被調離現職，海軍司令劉志斌上將亦有自請處分。

台灣陸軍三九化兵群在爆發疫情的敦睦艦隊磐石艦執行消毒作業。（國防部提供）

另一方面，面對敦睦艦隊的疫情已然釀成台灣防疫危機，軍方將領出身的國民黨立委吳斯懷於當天接受台媒《POP撞新聞》專訪時，就呼籲執政民進黨政府勿以切割軍隊的方式來處理爭議，由於艦隊出訪為軍事外交，故「蔡英文一定知道而且同意」。

敦睦艦隊在本月9日返回台灣時，蔡英文當時有親赴左營軍港，在岸上揮手替官兵 打氣。（中央社）

吳斯懷指，蔡英文第一時間應關心台軍官兵及其眷屬，先表現出「我是你們的靠山」，再來談檢討，「而且是檢討做決策的人」，畢竟基層官兵也僅是執行命令者。吳斯懷認為，當前不應出現蔡英文震怒或任何人該下台的說法，不然下屬誰敢說實話。

國民黨軍系立委吳斯懷。（《POP撞新聞》提供）

（綜合報道）