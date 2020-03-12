馬英九：「一中各表」是大陸正視中華民國存在的最好方式

3月12日是孫中山逝世95週年紀念日，台灣前總統馬英九來到台灣「國父紀念館」獻花致敬。事後馬英九接受媒體聯訪，談到國民黨對九二共識存廢的議題。馬英九指出，九二共識到目前為止仍是國民黨的政綱，但並非不能討論。馬英九說，也因為各界都主張大陸應該正視中華民國的存在，但要怎麼正視呢？其實一中各表是最好的方式。

馬英九到場獻花致意過後，也拿起麥克風對著孫中山銅像發表談話。馬英九說，今天是孫中山先生逝世95週年紀念日，孫中山致力國民革命40年，雖屢遭挫折，但他百折不回，愈挫愈奮，再接再厲，終於推翻專制，創建共和，改變了中國歷史。

馬英九3月12日來到國父紀念館獻花致敬。（洪嘉徽／多維新聞）

馬英九指出，中國國民黨雖然輸掉這次大選，但並沒有輸掉信心，即使當前大環境對我們不利，但不必懷憂喪志，因為我們沒有悲觀的權利，必須認真找出前年地方選舉可以大贏，今年台灣總統與立委選舉卻大輸的主要原因，坦率、徹底、客觀的檢討，再對症下藥，痛加改革。

馬英九表示，孫中山在《孫文學說》中說過，「吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日。」既然國民黨已選出新的領導人，就應大刀闊斧落實改革，即使如移山填海之難，但我們有信心，一定可重新找回民眾支持，再度贏回執政。

媒體提問，會不會擔心國民黨新任中常委會不受江啟臣指揮？馬英九回答，他相信江啟臣主席可以領導的起來。

馬英九接受媒體聯訪。（楊騰凱／多維新聞）

至於國民黨是否要拋棄九二共識？馬英九指出，到目前為止，九二共識還是中國國民黨的政綱，但並非不能討論。也因為各界都主張大陸應該正視中華民國的存在，但要怎麼正視呢？他認為，其實一中各表是最好的方式。

另一方面，江啟臣先前受訪時提過，與其說九二共識是兩岸的定海神針，他反而認為中華民國才是兩岸的定海神針，因為正視中華民國，就是正視兩岸分治分裂需共同討論未來。對於江啟臣的中華民國定海神針說，馬英九表示，這也是種看法，他尊重。