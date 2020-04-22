【新冠肺炎】台灣艦隊28名官兵確診　江啟臣：應盡快普篩前線軍人

台灣海軍敦睦艦隊磐石艦累計有28人感染新冠肺炎。國民黨主席江啟臣4月22日於立法院質詢國防部：目前敦睦艦隊下的磐石艦、康定艦、岳飛艦是否暫時無法進行戰備。台灣海軍副司令梅家樹坦言「確實沒有辦法」；國防部長嚴德發則指出，海軍戰備已經進行調整。

台灣陸軍三九化兵群在爆發疫情的敦睦艦隊磐石艦執行消毒作業。（國防部提供）

台灣海軍磐石艦染疫，挑戰着台軍在防疫期間的戰備。對此，江啟臣認為，萬一本次受波及的船艦是5艘、10艘，甚至影響到戰機，那「我們根本就不需要敵人」，一旦中共軍機此刻繞台，他憂心目前的船艦是否足以應付。江啟臣更指出，為防護台軍第一線作戰人員的健康，台軍應盡快普篩前線軍人。

江啟臣表示，他日前有接獲基層士兵爆料，在返營時出現發燒情況，營區人員卻是反覆測量體温，甚至以竄改紀錄方式，使該士兵能入營。

江啟臣又對嚴德發說，「部長，我真的不想要跟你咎責，我只想要國家安全」，只想要第一線兵士不要出現防疫漏洞，不要衍生社會恐慌。

國民黨主席江啟臣（左）與台軍部長嚴德發（右）。（國會頻道）

台灣民眾黨立委蔡壁如則詢問，由於總統蔡英文當初有在岸上與磐石艦上官兵致意，那以公共衛生角度來看，蔡英文是否也需要檢查？對此，嚴德發表示，蔡英文於4月9日向官兵致意時，並未上船，亦無跟官兵有接觸。台灣疾管署副署長羅一鈞則表示，經過疾管局判斷，蔡英文無需健康管理，但曾經登艦的台軍參謀總長黃曙光與台灣海軍司令等人，皆需自主健康管理。

羅一鈞也指出，台灣疾管署正在針對磐石號全體船員進行「血清調查」，並將於4月23日公布結果，未來也將針對另外兩艘敦睦艦隊的船艦（康定、岳飛）進行新冠肺炎抗體的「普篩」，假使未來僅有磐石艦出現疫情反應，那疾管署將會對照此次行動的航程來判斷感染源與感染時間點。