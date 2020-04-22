江啟臣：美國遭新冠疫情重創　霸權聲勢下滑

國民黨主席江啟臣4月21日晚間，與馬英九共同出席國民黨革命實踐研究院的未來沙龍活動，談到了美中台關係及兩岸關係。江啟臣指出，大家原本期待美國面對疫情展現超強的應對能力，結果居然是受傷最重的，作為世界超強的態勢下降。 他還表示，疫情過後，中美的對峙態勢搞不好還會擴大，其中關鍵因素美國總統特朗普（Donald Trump）的性格，如果美國總統的結果是總統換人當，台灣就必須重新思考對外戰略。

江啟臣在沙龍中談到，他看待國際關係，一向不會只看一個點，現在我們在單一的點上面，這個點可能叫疫情時期，或美中貿易戰後的世界，但若從中美格局來看，始終脱離不了地緣戰略關係，尤其對台灣而言，我們也脱離不了美國與中國大陸。

馬英九與江啟臣共同出席國民黨革命實踐研究院的「未來沙龍」活動。（中央社）

江啟臣說，回頭看過去60年，大概每20年會有一場權力結構的大變化，1950年是韓戰結束冷戰開始，1970年美國戰略轉變，結合北京制衡蘇聯，也導致了中華民國與美國關係生變，1990年冷戰結束，美國採取與北京交往的策略，設法把中國大陸拉近西方陣營，再20年後，美國拉攏中國大陸失敗，因為中國崛起，儘管中國大陸稱自己是和平崛起，但看在美國眼裏，勢必仍有擔心害怕的成分，所以這中間有非常戲劇性的轉變，從交往到競爭，再到對峙。

江啟臣指出，台灣在這個三角結構之中，其實沒有太多選擇，但必須設定目標，再求取自己的戰略位置，台灣的目標當然是避免戰爭，和平是我們的上位政策。

江啟臣認為，現在的新冠肺炎疫情，凸顯了現在這個結構中的一些趨勢，包括美國霸權聲勢下滑，美國作為世界超強的態勢下降，大家原本期待美國面對疫情時能展現超強的應對能力，結果反而是受傷最重的。江啟臣評估，整個疫情過後，美中的對峙不會因疫情減緩，搞不好還更加擴大，此中關鍵便是特朗普的性格，畢竟美國在總統制之下，領導人的想法和價值觀會帶來很大的影響。

特朗普孤立主義和單邊主義讓台灣地位尷尬

江啟臣指出，今年美國總統大選如果如期舉行，如果美國換了總統人選，勢必會牽動美國對外政策，當前特朗普是採孤立主義和單邊主義，連對世界衛生組織的捐款都喊停，使得台灣夾在中間相當尷尬，如果美國換總統，台灣必須重新思考對外戰略。

至於兩岸關係方面，江啟臣表示，2019年開始，年輕人對國民黨的兩岸政策認知就出現改變，他認為，是中間某幾個環節，國民黨沒有表達清楚，才導致這樣的結果。環節大概分成兩個部分，第一個是對岸端出「習五點」後，國民黨沒有強調一中「各表」的部分，也沒說清楚九二共識不是一國兩制。

江啟臣表示，至於第二個是香港問題發生後，國民黨也沒「表達清楚」，甚至被對手講成親中舔共，其實站在自由民主、人權保障的立場，是很容易發聲的，其實國民黨的兩岸政策並沒有改變，但在2018年2020年兩場選舉，卻出現很大的轉折，所以很多事情，都要「第一時間表達清楚」，講不清楚，就講到清楚為止。